陳美齡天生癡情　頻撲為母慶生只有感恩

歌手陳美齡（Agnes）相隔近40年再出廣東歌，新歌中的女主角個性跟她一樣癡情，早前頻樸返港，主要為母慶生，一直擔當家人的維繫軸心的她，沒有埋怨，只有感恩。

Agnes新歌《櫻花說》MV近日推出，她表示家人各有意見，大家姐首要問為何要用鮮花擋着臉，細仔就大讚好有新鮮感，至於她自己呢？她看着MV中的自己，直言初時不太習慣這個「自己」，原因一向少着褲，她說：「我去便利店先會着褲，因為覺得着褲唔好睇，習慣咗着裙，亦好少戴這款帽子。」

9月完成香港的演唱會後便返日本工作，早前返港經歷第9次檢疫隔離，她需要隔離14天，但其實她只留港十多天便飛美國探望兒子，來去匆匆為了替媽媽慶生，認真孝順。她有感以前因為結婚和照顧小朋友，失去了十幾年跟媽媽慶生機會，自認是《櫻花說》故事中的女主人，天生癡情，就算幾頻樸也要返港慶生。提到陳媽媽狀況，她說：「媽媽好精神，冇病痛，因為一直有做醫生嘅家姐照顧營養和體重，不過自從上年跌親之後，行路要扶住行，同埋患過肺炎入院，要更加小心看顧。」由於陳媽媽出世時年代久遠，不知道正確年齡，今年大約是96至98歲生日，Agnes希望媽媽努力，自己不介意做經常做空中飛人，也感恩做「飛人生活」，她笑說：「全家只有我一個可以去日本、香港和美國，串連住兩家人，冇嘢值得埋怨，反而好感恩、好享受，唔覺得辛苦。」