色慾髮型屋　身心大滿足

好快又到新一年喇，相當唔少人都會去髮型屋剪番個靚髮，對於男人嚟講，最好就梗係有個靚女髮型師招呼自己啦！而喺日本AV界就有「髮型屋系列」，當中女優會扮演髮型師殷勤咁招呼客人，仲會大戰連場，包保令人心滿意足！

露底誘惑

喺Dream Ticket出品嘅《誘惑美容室》中，渡邊真央係一位髮型師，專門接待男客人，而每次都會安排客人坐喺角落位置剪髮，咁做當然有目的，就係方便佢勾引男人！阿妹先嚟露底誘惑，自動掀起裙底畀人睇，然後再大送秋波，用心口貼住對方剪頭髮，呢個時候客人已經慾火高燒，見周圍冇人就連頭髮都唔剪，同真央展開激戰！除咗剪髮椅之外，洗頭椅亦係真央嘅「性地」，佢好鍾意為客人洗洗吓頭，突然爬上客人身上求歡，而客人見自己已經洗濕咗個頭，亦無謂反抗，齊齊享受高潮快感。

啜啜朱唇

喺SOD推出嘅《舌頭朱唇誘惑》入面，髮型師小倉由菜天生放蕩，每次為客人剪頭髮嘅時候，都會偷偷哋錫對方嘅嘴仔！由於由菜生得靚女，而且兩片朱唇飽滿又濕潤，畀佢錫一錫，男人都會暈晒大浪，任由阿妹做乜都得！除咗勾引自己嘅客人，阿妹亦會向其他髮型師嘅客人拋眉眼兼施展走光誘惑，搞到對方神魂顛倒，然後趁個髮型師行開就同由菜「抄牌」，等下次可以搵阿妹由菜剪頭髮，甚至約會去爆房。

就地正法

MAXING推出嘅《高身長美腿之S級美女工作的猥褻美容室》，講述木下日葵喺一間髮型屋工作，因為佢太落力，成日都同客人有身體接觸，有一日因為唔覺意胸壓到一位男客人，搞到對方獸性大發，喺髮型屋將日葵就地正法！不過，阿妹卻相當享受，事後亦顯得回味無窮。自此之後，有好多客人都慕名而來搵日葵剪髮，但實際上係上門撩阿妹開戰，不過葵妹亦來者不拒，實行用身體滿足客人以增加客源，同時又滿足自己嘅需要。

簡評

好多人都視理髮服務為一種享受，不過唔係間間髮型屋都能夠提供到令人滿意嘅服務，所以今次為大家介紹嘅「髮型屋系列」，相信會覺得特別開心同過癮。喺3部作品中，本仙最鍾意渡邊真央主演嘅《誘惑美容室》，原因係真央成日都笑容滿面，令人一見到佢就覺得心情暢快，而佢喺勾引客人嘅時候亦招數多多，可以話用盡晒髮型屋嘅設備，將作品嘅主題充分演繹出嚟。