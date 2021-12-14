Tru Kait美式肉慾　豐乳盛臀

美國菜向來予人「粗獷實在」嘅感覺，使用新鮮嘅原材料，唔靠添加劑同調味料，食物保持原汁原味。估唔到有位四仔脫星，亦畀人同樣嘅感覺，佢就係樣貌迷人兼身材火辣嘅Tru Kait。

魔鬼身材

如果形容一位脫星「粗獷」嘅話，即係指佢床上態度搶韁，好似餓咗幾日一樣咁飢渴無比，喺美國洛杉磯出生嘅Tru Kait就係最佳人辦。自高中畢業後，佢已經擁有一副魔鬼身材，令唔少女士為之羨慕，不過當時佢冇諗過做脫星，反而先後做過售貨員同侍應。後來因面對家庭經濟壓力，2019年兼職做成人網絡直播搵快錢，同時咁啱佢有朋友從事成人產業工作，透過對方穿針引線，先後請嚟Abbie Maley、Avery Black、Barbara Bieber等著名脫星做直播嘉賓。

憑住佢喺脫界嘅人脈，令直播事業相當順利，只係佢點解後嚟會做脫星呢？Tru Kait解係因為有次訪問人氣脫星LaSirena69時，被對方嘅經理人睇中，就係跟脫星事務所簽約，正式踏上脫星之路。

床技非凡

佢嘅出道作係為四仔影片網站Manyvids演出《Teen Cuties Sleepover Turns Lesbian》，雖然呢套係女同題材嘅作品，但係憑住魔鬼三圍，令佢人氣極速飆升。之後，佢演出另一套作品《Sporty Girl Fxxxed After The Gym》，片中佢以一身緊身運動服上陣，展現出激凸身材，加上激情無比嘅健身室大戰，備受四仔迷讚賞，更成為炙手可熱嘅新進脫星。

及後，獲得著名四仔片廠Brazzers嘅青睞，邀請佢演出作品《Who Owners Whom》，當中佢扮演應召女郎，施展出非凡嘅床上功夫。據Tru Kait表示為咗演好呢個角色，花咗唔少時間鍛煉床技。事實證明佢嘅努力並冇白費，喺XBIZ及AVN頒獎禮均獲提名「最佳新進脫星」，呢個成績對佢嚟講，絕對係實力嘅認證。

Profile

出生地：美國洛杉磯

身高：158cm

三圍：32D-25-37

Tru Kait最令人印象深刻嘅，唔單止係一對激凸車頭燈，仲有肉地勁厚兼渾圓嘅豐臀，而佢亦深知自己嘅最強賣點，所以除咗拍四仔，仍繼續做成人網絡直播，更經常分享巨臀自拍相，實行益粉絲。