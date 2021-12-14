三大原因！李小璐被爆與賈乃亮「再」婚

內地女星李小璐16歲時主演電影《天浴》，成為當時金馬獎史上最年輕影后，她於2012年嫁給演員賈乃亮，更誕下女兒賈乃馨（甜馨），但在2019年，爆出她跟饒舌歌手PG ONE有婚外情，更有親密片流出，7年婚姻告吹，而她的人氣及事業亦統統賠上，現時轉型當網紅。

早前吳亦凡爆連串醜聞，當時有指李小璐曾傳曖昧短訊及影片給他，事後李小璐被網民批判時，她即反擊叫大家不要亂講話。不過，最近又再盛傳她與賈乃亮已復合，之前有人問及此時，李小璐都沒有否認，保持沉默，大家都當她是「默認」了，雖然她一直都指與賈乃亮離婚後一直保持朋友關係，但二人就經常被拍得在一起，早露復合端倪三大原因，首先是李小璐於社交平台上載與女兒甜馨一起逛動物園的視頻，兩母女非常開心，但事後就有網民爆料，指當日賈乃亮其實也在場，更不時替甜馨及李小璐拍照。

第二個原因是在李小璐及賈乃亮結婚紀念日，李小璐居然於社交網留言：「今天也很想你！」第三個原因更離奇，就是藝人杜江與霍思燕夫婦於三亞遊玩，於他們滑浪時，視頻傳出疑似賈乃亮、李小璐的聲音，之後他們亦分別在社交網晒出到海邊的相，二人還經常分別以「情侶裝」出鏡，就連背景音樂都一樣，關係好到網民指二人似要「再婚」了。