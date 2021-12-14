炎明熹終於開番工　自爆冧廠之謎

《聲夢》人氣王炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）齊齊着到紅噹噹，今晚（14日）為《勁歌金曲》錄影。原來Gigi放學後再趕來開工，化妝準備時一臉倦容，且行色匆匆，及後受訪拍照時才「醒神」露笑容，又與Chantel講俏俏話兼鬥咀。

談到日前因身體不適，缺席同日兩個活動，健康情況令人擔心，Gigi仍堅持深信自己一定應付到工作量，她說：「我冇問題，收到大家嘅關心。（嗰日究竟點？）件事很簡單，嗰日我起身發現兩隻眼突然間腫晒，我本來係內雙眼皮，但腫到變外雙，完全化唔到妝，所以要請假。（睇咗醫生未？醫生點講？）醫生話可以多個原因造成，當中最大機會係我長期戴隱形眼鏡，搞到雙眼頭唔到氣，同工作量冇關。」

對於一個月內兩次「冧廠」，問到她可考慮接受全面身體檢查，她搞笑說：「會嘅，學校定期都會幫我哋做免費身體檢查，我會把握呢啲機會。」Gigi又表示早前已完成校內試：「我覺得自己嘅成績有進步添。（幾時開始放聖誕假？）返到星期五，除咗工作之外，無論如何都會抽1日，同啲同學玩餐飽。」

至於Chantel仍要應付考試：「考咗兩日，仲要考埋呢個星期，起碼整份卷我都識做。」談到她於《聲夢傳奇》內演繹《戀愛預告》的影片，在社交平台成為年度「十大熱門音樂影片」第6位，Chantel開心表示：「Yeah！多謝當初鼓勵我揀呢隻歌嘅所有人。（依家出騷一定要唱呢隻歌？）都係㗎，已經唱到好熟。（諗住點樣幫自己慶祝？）我想食蛋糕。」身旁的Gigi大搞爛gag，借用《戀》曲裏的歌詞謂：「咁妳食櫻桃味蛋糕啦。」談到聖誕節，Chantel表示應該都有公餘時間，希望多陪家人及朋友。