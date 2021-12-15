【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十二丁酉火收日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：祭祀、納財、狩獵

忌：理髮、修井、出財

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

無論陰晴都要樂觀面對，佩戴黑曜石助開運。

金牛座

耐性不足，易因小事發脾氣，人氣也受影響。

雙子座

人際互動頻繁，客套話說了不少，身心疲累。

巨蟹座

財運一般，投資勿輕舉妄動，心急易吃虧。

獅子座

太在意別人評價易導致神經緊張，放鬆點吧！

處女座

財運平平，謹記量入為出，避免先使未來錢。

天秤座

勉強冇幸福，不切實際的期望會令你很困擾。

天蠍座

好的開始是成功的一半，謀事要做足準備啊！

人馬座

精力旺盛，宜趁機充實自己，用褐色有着數。

山羊座

負能量接近飽和，宜放鬆心情，勿胡思亂想。

水瓶座

向有需要的朋友伸出援手，運氣也會好起來。

雙魚座

遇到問題要保持冷靜，不要受流言蜚語影響。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 偏財旺

（跌）兔 人緣差

鼠

身心狀態差，工作易分心，犯錯機會高。

牛

自信心強，毋懼面對挑戰，愈戰愈勇。

虎

事業運向好，易獲貴人賞識，如虎添翼。

兔

是日沖煞，人緣欠佳，工作得不到認同。

龍

偏財旺，投資可小試牛刀，惟見好就收。

蛇

人緣不錯，出席應酬活動，對事業有利。

馬

煩惱減少，生活如意，做事得心應手。

羊

有展現才華的機會，付出與收入成正比。

猴

桃花運強，跟伴侶好好互動，甜在心頭。

雞

生活多阻滯，思想負面，容易垂頭喪氣。

狗

工作效率比預期遜色，宜調整個人期望。

豬

待人有禮，做事穩重，利拓展人脈關係。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

冬至開運養生

有云「冬至大如年」，冬至就是冬天到來的意思，是農曆新年以外最受重視的傳統節氣。冬至不僅是民間一個重要習俗，在曆法及天文上也是有重要意義。古人認為冬至是陰消陽長、自然轉化的一個關鍵節氣，過了冬至這一天，日照就會由日短夜長慢慢回復至日長夜短，陰氣由盛極轉衰，陽氣亦隨之回升，大地萬物也開始回復生機。

中國人在很多節慶也有吃湯圓的習俗，因為「圓」有團圓、圓滿之意，故吃湯圓就有一家團圓的好兆頭。古時認為冬至是一年之末，吃了湯圓就代表大一歲，故有吃湯圓之傳統。

古人早已有冬至舉行慶賀儀式的習慣，周代有「天子率三公九卿迎歲」的記載。而漢代冬至甚至被列為「冬節」，官府要放假「賀冬」。至於平民百姓每到冬至當天亦會穿上新衣，向父母長輩揖拜，稱為「拜冬」。

此外，古時夏天有「夏九九」，冬天則有「冬九九」，兩者都有「數九」的習慣。「冬九九」由冬至當日開始計算，每九天屬於一個段落，代表寒冷的程度日漸增加，一直數到「九九」共八十一天，意味冬天到了盡頭，氣溫開始回暖。冬至除了闔家團圓迎春節，也因接近歲末，宜為踏入來年氣運做好個人規劃。