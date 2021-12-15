陳偉霆出疑似半裸纏綿Tee　向何穗發愛的通牒

型男陳偉霆和內地名模何穗被傳打得極火熱，除為女友轉性變「貓奴」外，更將疑似兩人的半裸纏綿圖印在其品牌T恤上並公開發售，冧女手法一絕！雖然戀情被粉絲圍插，但有消息他們愈難愈愛，已發展到見家長地步，似乎好事近。

近期趕拍內地劇《照亮你》的36歲陳偉霆（William），於8月14日「中國情人節」被踢爆跟32歲「失婚名模」何穗，經常到健康室做運動傳情，他們被指相戀兼同居逾4個月，不過有粉絲猜測2人早於去年初已搭上，並在男方的社交網上發現愛的蹤迹。

有粉絲指去年4月，William主理的時裝潮牌推出全新系列廣告，在14秒視頻中出現一對男女火辣接吻圖，雖然瞬間只得短短2秒，加上花碌碌的熱感變色圖，像真度低難辦容貌，不過憑髮型、身形及輪廓推斷，猜測圖中人正是William和何穗，見男的表現肉緊，抱着疑似半裸的長髮女模，四唇緊接咀到彎腰；而另一張圖意識更大膽，半裸女模雙手摸胸，表情惹人遐想，「花生度」爆燈！

養貓冧女友

疑似William和何穗「合體」圖除出現在宣傳視頻中，更印在品牌T恤作公開發售，而「主理人」William更曾做「人肉生招牌」着上身。雖然此招既可宣傳品牌又能冧女，一舉兩得，不過卻令不少粉絲醋意大發，曾有「狂迷」寫「投訴信」到品牌客務電郵，求證T恤的男女是否William和何穗，直斥「想像一下，陳偉霆和何穗看着這件衣服被賣走時得意樣子，就是既要讓粉絲花錢，又要踐踏粉絲的自尊」，但粉絲最終只收到「問非所答」的回覆。

另有粉絲爆料，一向愛狗的William突然「轉性」養貓，猜測跟何穗有關，皆因女方是「模界貓奴」，曾在社交網不停上載跟愛貓「木桶」的合照，亦曾偕愛貓拍攝封面相為慈善出力。而William的新歡德文捲毛貓「陳小鐵」於去年6月出現，碰巧是他與何穗發展地下情的時間，加上他推出「陳小鐵」肖像的品牌系列，似乎愛貓象徵兩人的愛情結晶品。

顧及粉絲感受

有消息指William一直拒公開認愛，除顧及追隨多年的鐵粉感受，亦想保護何穗，因自從戀情曝光後，女友頓成為千萬計女粉絲的眼中釘，在網絡上洗版式口誅筆代，罵曾離婚的她配不上人氣高、靚仔、擁數千萬物業、身家數億的人氣王。有指2人雖然戀情難「見光」，但據身邊人透露，他們愛得甜蜜，已見過雙方家長，或有開花結果的可能。