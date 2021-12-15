元祖男神勁低調　姜棟元減少拍廣告原來有原因

韓片《屍殺半島》的40歲「元祖男神」姜棟元，最近正忙住拍新片《意外》，電影改編自古天樂主演的香港電影《意外》，不少戲迷都表示期待，而出道以來拍過不少廣告的他近年明顯減產，在沒有作品上映時，他都甚少露面，令粉絲很好奇他的近況，但原來他故意減少拍廣告是另一原因！

姜棟元除了擁有靚仔樣，亦擁有1米86的優越身材，他讀大學2年級時在坐地鐵時被星探發掘，2000年正式以模特兒身份出道，他在2003年參演韓劇《我的威風女友》及《1%的可能性》，翌年他拍攝電影《狼的誘惑》，憑英俊外形吸納不少女粉絲，並憑該片在《青龍電影頒獎禮》及《韓國電影大獎》中奪得「人氣明星獎」及「新人男演員獎」。

而他出道多年來一直深受廣告商歡迎，曾代言咖啡、零食、手機、燒酒及服裝等產品，但近年就少有見到他在廣告出現，有廣告界人士指姜棟元認為不好的廣告會帶來長遠的負面影響，所以想提醒只重視巨額酬勞的後輩在接廣告前要三思，因他認為金錢並不等於幸福，而姜棟元大前年宣傳電影《人狼》時就透露減少拍廣告的原因：「我希望更專心拍電影，韓國的市場並不大，如果你經常露面，觀眾就會想『這個人總是出現』、『又是他』，要令人好奇你的作品，才會有人入場，如果你經常出現，觀眾就不會對你的作品感到好奇。」