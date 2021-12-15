疑婆媳關係差毀8年婚姻　王力宏驚傳離婚

台灣天王王力宏驚傳和李靚蕾離婚！據台媒指早在11月底就有傳王力宏和李靚蕾已經辦妥離婚手續，8年婚姻玩完。據傳婆媳關係緊張係最大問題，結婚初期王家就不喜歡李靚蕾，更指王力宏當時就有離婚念頭，惟李靚蕾陸續為佢誕下2女1仔，離婚先延至近期處理。到近年傳出李靚蕾取代奶奶，掌管王力宏30億新台幣（約8.41億港幣）身家，而埋下婆媳間心結。對於離婚傳言，台媒曾傳短訊畀王力宏本人，王力宏已讀訊息，但未回覆，而王力宏經理人求證事件真偽，對方僅回應：「據自己的了解，並沒有離婚一事。」

現年45歲嘅王力宏同35歲李靚蕾，喺2013年11月宣布登記完婚，不久後王力宏再宣布太太懷有身孕，結婚8年嚟，李靚蕾自後為王家誕下3個小朋友，兩個囡囡分別為7歲、5歲，細仔3歲。愛網上晒愛嘅二人，早前就被發現已有2年未有喺社交網提起對方，王力宏上一次喺社交平台公開提到老婆已係2019年情人節，李靚蕾則係喺2019年父親節提起老公，此後二人再無互動，當時已惹感情危機嘅揣測。加上王力宏經理人隨即否認傳聞，指兩人仍然係夫妻關係。加上2020年，李靚蕾突然出Post：「旅途就是終點」更令離婚傳聞似層層。

至於王媽媽，有指佢對於王力宏大小事務非常關心，連感情事亦唔放過，對新抱仔背景有一定要求，皆因王父王母分別畢業於台灣知名學府政治大學及台大醫學系，而王力宏係波士頓伯克利音樂學院碩士，再加上王力宏哥哥係芝加哥大學博士，弟弟係麻省理工（MIT）碩士，故有傳王力宏拍過拖嘅兩名天后級女友，都因為唔符合王媽媽學歷要求，故被「棒打鴛鴦」！而李靚蕾2004年就讀名校普林斯頓大學工程理學，後就讀哥倫比亞商學院MBA，甚至曾做到摩根大通諮詢服務部門的助理副總裁（AVP）。