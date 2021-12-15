《讀心專家》松明起底　操控陳展鵬夫婦3次被網民質疑造假

無綫節目《讀心專家》近日熱播，除了有靚女落選港姐陳聖瑜睇看之外，還有一個就是操半鹹淡廣東話嘅的主持人及讀心專家松明，在最近播出的一集中，就找來恩愛夫妻陳展鵬與單文柔擔任嘉賓，松明向兩位施展「控心」及「植心」秘技，結果陳展鵬夫婦三次表現都盡在松明掌控之中，完全成為了他們心入面條蟲，成件事好Amazing，有網民就質疑松明跟嘉賓夾埋造假。

面種種種流言，松明無懼被質疑，他表示人同人交流有65%是身體語言，35%是語言相信觀眾看的時候，同樣可以看得到嘉賓的身體語言是真還是假，再好的演技也難演出來。

而松明來頭都相當猛料，他由日本紅到回內地，現年41歲的他，原名姜松明，出生於湖北武漢，他在社交網表示自己單身，在23歲時到日本留學，於日本大學藝術部修讀表演專業，擅長讀心與操控思維。2013年，松明獲日本電視台邀請拍攝特輯《心靈駭客》（Mind Hacker），他在節目中5次操控名導北野武的大腦，他拿出四種顏色的鈕扣讓北野武抽出三顆，再分別放在衫袋及褲袋，松明完全猜中北野武沒抽出綠色鈕，又猜中另外三顆鈕扣的位置，因而聲名大噪。