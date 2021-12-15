小天后Billie Eilish自爆11歲起睇鹹片　聲稱腦部受損

今年19歲的美國小天后Billie Eilish未成年出道時行反叛厭世路線，到18歲後改玩金髮性感尤物形象，最近又變回暗黑。她周二（14日）接受電台名嘴Howard Stern訪問時，自爆11歲起偷看色情電影，更令她深受負面影響！

Billie表示：「作為女人，我認為鹹片係一種恥辱。好老實，我以前睇好多鹹片，我11歲開始就睇。我諗佢真係令我腦部受損，我為我睇咗咁多鹹片係大受打擊。」她自言看暴力與虐待的鹹片令她留下陰影，導致睡眠癱瘓症與發惡夢。她指當時不知道那是不好的東西，以為這是學習性知識的方法，她告訴母親後，母親當然大為震驚！而鹹片的錯誤教育，令她性愛初體驗很差勁：「我最初幾次發生性行為時，我冇向一啲唔好嘅嘢講唔好。因為我以為嗰啲係我應份去享受嘅。我好嬲點解咁多人鍾意睇鹹片，我又好嬲自己點解覺得咁樣係可以接受。」

她批評色情電影帶來不現實的期望：「鹹片入面女人陰部個樣係好痴線，冇人真係會咁。女人個身體唔係咁。我哋唔會咁樣高潮嘅。」