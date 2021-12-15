王力宏天后級情史　學歷低被棒打鴛鴦

台灣天王王力宏驚傳與老婆李靚蕾結束8年婚姻，細數王力宏過往情史，緋聞對象幾乎粒粒都係天后級女星，包括張惠妹、李玟、舒淇、蕭亞軒，但有指王母對新抱背景有要求，因王父母同樣出身知名學府政治大學及台大醫學系，王力宏亦係波士頓伯克利音樂學院碩士，加上王力宏胞兄係芝加哥大學博士，胞弟則為麻省理工（MIT）碩士，書香世家。

當中舒淇與張惠妹嘅緋聞最為人知，王力宏2000年為張惠妹寫歌《愛，永遠不會消失》結緣，二人因音樂而愈走愈近，2004年出席《第十屆全球華語音樂榜中榜》頒獎典禮時，兩人更手拖手行紅地氈，但因張惠妹台東高級農工職業學校（今國立台東專科學校）畢業，故被「棒打鴛鴦」。

王力宏與高中未畢業嘅舒淇，2006年因合作《第一個清晨》MV傳出緋聞，隔年4月被拍到雙雙出現東京百貨買鑽戒，亦多次被斷正深夜到訪舒淇香閨，直到2008年傳分手，2011年復合，可惜最後不獲王母接受而告終。

除咗天后級人馬，與鋼琴界王子李雲迪一段「基」情亦成為焦點。2012年二人於春晚合作而認識，多次合作下屢傳「基」情。直到今年李雲迪被爆嫖娼消息，終還王力宏清白。