Yanny出醜爆喊　Jessica狂Loop：簡直係開心果

女子組合Super Girls成員Jessica宣布「升呢」做索爆準媽媽，卻意外被好姊妹Yanny篤爆佗B女，Yanny驚覺講錯嘢之後勁內疚，仲當場忍唔住轉身爆喊，但又點估到佢一喊不可收拾，更延續至當晚深夜時分！事緣活動後，兩姊妹再約埋Cheronna同其他朋友一齊食飯，兼提早同兩位12月壽星女Yanny同Cheronna慶祝，而呢單「篤爆」趣事當然成為話題，就連Cheronna都「飲恨」笑話︰「點解我唔喺現場見證呢一刻！」

事後Jessica繼續出Post晒Yanny「喊包」相瘋狂喪笑，留言話︰「佢話佢會一世對我好！畀埋銀行戶口個密碼畀我！HAHAHAHAHAHA！」見佢唔單止「回味」Yanny嘅喊樣相，仲Loop埋條訪問片︰「我不斷睇呢條片，I LOVE YOU YANNY CHAN！」、「佢簡直係我個開心果！I can't stop laughing AHHH！記者都好好笑！」、「佢真係好可愛！」齋睇啲留言、隔住個Mon都Feel到Jessica成晚笑唔停，最後更成功呼喚到台籍老公Steven喺限時動態蒲頭出Post問Yanny︰「小姐…都幾點了？怎麼還在哭？」但都不及「Big Boss」驚喜，佢哋喺凌晨點半鐘將Yanny個喊樣整成Sticker，認真心思十足，相信呢件事會令兩女畢生難忘！