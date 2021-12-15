為自己和閨密　送上貼心護膚獻禮

大家不妨把握2021年最後一個月，同時又是普天同慶的日子，給自己或在乎的另一半及閨密送上護膚大禮！（互聯網）

愛要及時！如果在過去的11個月，你把一切的時間和心思用在工作上，對臉上的細紋及跌Volt肌膚狀態視而不見，小編建議你好好把握2021年最後一個月，同時又是普天同慶的日子，給自己或在乎的另一半及閨密，挑選一份讓膚質變好的大禮。好好愛自己，也極其重要！

MIRROR三子 至愛護之選

MIRROR成員有多忙，大家有目共暏，難得是仍能Keep住好膚質，好似隊中的Anson Lo、Edan和Ian就皮膚不錯，最近身為Shiseido代言人的他們更分享各自的節日護膚之選。代表他們的3個節日組合，包羅了品牌多王牌系列產品，如ULTIMUNE第3代新升級王牌免疫力精華、VITAL PERFECTION雙效緊緻亮白修護精華、FUTURE SOLUTION LX晶鑽眼唇多元再生乳霜等，加上隨套裝附送的Anson Lo x Edan x Ian・SHISEIDO節日限定版筆記簿套裝及相片套裝（各1套），試問鏡粉們又怎會不心心眼？

韓國醫學之選 紓敏補濕兼抗老

醫學護膚品牌Dr.G一向受韓國女生歡迎，臨近聖誕品牌一口氣推出多款限定護膚套裝，當中的舒潤修護補濕套裝，產品成分糅合了5種積雪草成分，有效調節皮脂分泌，維持肌膚水油平衡，好適合「口罩肌」使用。而另一款蝸牛逆齡修護套裝更則包括多款加入黑蝸牛、蜂皇漿蛋白及黑蜂蜂蜜提取物的保養品，用後有助回復肌膚彈性，絕對是聖誕不能或缺的殿堂級逆齡神器。

玫瑰⁭神奇力量 日夜修護力量

計多女孩子都愛收花，向她們送上含花卉精華的護膚套裝就最好不過。由天然護膚品牌gülsha推出的玫瑰花療日夜精華套裝，一套有齊精華油、晚間修復精華油、天然按摩石與精美月曆，每件產品都載滿來自大馬士革玫瑰的天然精華。至於另一款玫瑰花療護唇套裝就一套包含了3種色調（棕紅、玫瑰木及裸色）的晨露純玫瑰護唇膏，連同粉紅色浪漫化妝袋，隨身攜帶出席派對絕不失禮。

瑞士奢華套裝 煥發亮澤「新」肌

聖誕臨近，正是最佳時機在新年來臨前重現亮澤「新」肌。瑞士臻貴護膚品牌SUISSE PROGRAMME推出的節日套裝集合了品牌多個王牌系列。其中升級活氧細胞能量護理套裝，配方結合5種細胞複合因子、三重水潤、排毒導入及三胜肽配方，能深入肌底細胞，促進細胞增氧效能，有效改善乾燥、缺水、暗啞等問題。如果想為自己或閨密抹走眼部歲月痕迹，則可揀白金抗皺奢華眼部護理套裝，其高效能配方有效淡化眼部乾紋和細紋，改善浮腫和黑眼圈等疲態，無論自用或送禮也相宜。

注入益生菌 打造無瑕素顏肌

近年流行益生菌護膚，美國醫學護膚品牌Glowbiotics今個聖誕，特別以益生菌萃取為成分，打造出多款節日套裝。其中舒敏補濕套裝和油性及暗瘡肌套裝，正好適合亞洲女生使用。益生菌力量配合高效配方，能發揮顯著修復功效，讓皮膚重回到平衡鎮靜的健康狀態，值得擁有！