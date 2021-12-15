【行媽咇】楊洛婷唔做運動兩個月減42磅！秘密係…

有「地上至強索媽」、「最高身價女司儀」等稱號的楊洛婷（Rabeea），早前才誕下次子，成為兩位小朋友的媽咪。究竟她生完BB後如何極速修身，並在短短兩個月減去42磅，想知係咩秘訣就要收睇今集《行媽咇》喇。

楊洛婷表示次子剛剛滿5個月大，而長女則4歲了，她表示囡囡起初得知有新成員加入，表現得很興奮，還笑說肚裏是baby Dinosaur，但囝囝出世後幾個星期，她與老公Tim@Dear Jane將注意力放在囝囝身上，令囡囡出現少許妒忌，楊洛婷指：「佢用盡所有方法攞Attention」。及後楊洛婷的媽媽從加拿大回港，二人就將囝囝暫交由媽媽照顧，而她們就專心照顧囡囡，甚至買禮物給她，指是BB送給你，從而按撫囡囡。

提到最難忘的聖誕節，楊洛婷坦言：「好多時聖誕節都唔係同我老公過」，原因並不是她工作太忙，她反指每年年尾是最空閒的時候，事關她負責的活動都會聖誕前完結，故此每年這段時間都會回加拿大探望雙親。反而老公則會留港，出席各個音樂會、頒獎典禮，因此早在拍拖時開始，二人都沒有一起過聖誕，但期望能夠聖誕節一家四口去夏威夷。

來到今集的重頭戲，究竟楊洛婷生BB後，如何不做運動，在兩個月內減42磅？除咗烚菜和夜晚戒飯之外，答案就是紮肚和做機。她解釋紮肚有如木乃伊，用繃帶由臀部開始紮起，同時配合呼吸一直紮到肚，每呼吸一下，專業紮肚師就會拉一下，而紮肚的黃金時期是剛生BB後的幾個月，她則是生完後個半月開始進行。楊洛婷強調即使生產後過了一段很長時間，同樣可以進行紮肚，達致修身效果。