《全民造星IV》Alice介入戀情　Jer正印嬲爆分手

MIRROR成員柳應廷（Jer）近日被爆與圈外女友Kelly分手，Kelly取消追蹤Jer嘅社交網，又刪除多張甜蜜照，雖然事後Jer否認分手，但日前見Jer亦同樣取消追蹤Kelly社交網，5年情似乎真係告終。有指二人分手原因，係22歲「翻版朱茵」參賽者許寶恆（Alice）介入戀情！

據知，Jer擔任25強導師時，Alice主動埋身兼向Jer發動攻勢，Jer就算有正印女友依然冇避忌，Kelly對於Jer未有拒絕更表現受落，嬲爆提出分手，有知情人士透露Kelly發現Jer同《全民造星IV》一個參賽者傾偈密切，再聽身邊朋友講完嬲到分手，最後將Jer移除唔畀對方關注，不過Jer社交網仍保留與女友舊照，希望有彎轉。

Alice被爆料自己都有男友，但入到25強遇見偶像Jer做導師，進取向對方抄牌兼聯絡。有指Alice四處放風Jer想同女友分手，而自己亦想同男友分手，而遇到大家係緣分，不過Jer相當小心，唔係經常回覆訊息，更指唔少參賽者及ViuTV工作人員都知情，試過勸收手未有理會，最後Kelly得知真相嬲到嗌分手。