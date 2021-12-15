造星IV︱MIRROR加入Train女團　大熱Marf失準被彈

ViuTV選秀節目《全民造星IV》進入最後分組賽階段，昨晚（14日）播出的一集，25位參賽者將爭奪20強殺入總決賽，賽制上亦與之前不同，25位參賽者將重新洗牌分成5組進行對決，成績最差的兩組，將分別淘汰2位及3位成員，淘汰名單由評判及導師開會決定。而之前一直擔任A、B組導師的許廷鏗與梁祖堯，角色上亦有轉變，聯同節目監製花姐（黃慧君）及女團經理人戴穎（Wing）組成4人評判團，至於5位新導師則同是於《造星》出身的MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生）、Jer（柳應廷），及ERROR兩位成員肥仔（梁業）與Dee（何啟華）。

由肥仔擔任導師的「肥仔組」，被Lokman抽中成為首支演出隊伍，成員包括Candy（王家晴）、暐翹（林暐翹）、WINKA（陳泳伽）、Yoyo（葛綽瑤）及Tengie（區廷筠），由於隊員之前分別來自A、B組，需要時間磨合。5人演出《NoBody笨珠》，以性感造型又跳又唱，結果順利完成，Candy與Yoyo更獲花姐大讚，卻對Tengie感失望，認為她像未能投入隊伍，經4位評判評分後，「肥仔組」獲得294.4分。

接着由肥仔抽出「AK組」出場，「AK組」成員強勁，包括李芯駖、CK（黃斯琪）、Marf（邱彥筒）、Ivy So（蘇雅琳）及ZIVA（穎蕎），未出場已被一致看好可立即出道。她們表演項目是由CK創作的原創歌《I Don't Need That？》，但結果卻令人失望，演出極不穩定，連導師AK也感認同。許廷鏗批評她們像綵排多過表演，成員間未能做到互有交流，但大讚原創歌甚有水準，將來可作出道歌曲。花姐則狠批演出散亂，未能看到隊員間發揮團體精神，更指CK由比賽開初至今仍只是流於表面、扮型，最後「AK組」只得248分，暫時落後。