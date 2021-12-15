【簡潔生活學】善用家中物品改裝

去到年尾，不少人會開始為家居清理舊物，來一場大型的斷捨離。不過，你是否為了家居整齊而花錢買大量收納用品？有想過改造舊物可變成收納小工具？以下我會介紹幾種在家隨時找到的物品，可DIY成收納用具，慳錢又環保。

紙袋

好處：購物後的各式紙袋，適合放任何雜物。

方法：選擇紙袋硬度及大小可按擺放不同物品而定，先將紙袋放入擺放位置，看看闊度和深度是否適合，之後按適合的高度，把紙袋的上半部分和手抽剪走，請預留大概一隻手指位高度，向內摺，此舉可以避免袋邊𠝹手，亦可調節所需高度。

鞋盒

好處：在疊高或擺放時較整齊

方法：毋須裁剪，基本上鞋盒是長方形，在擺放時較方便慳位。記住，儲物後較少用或較重的盒子放最底，盒外可貼上標籤註明物品，一目了然。

船襪

好處：可作吸汗墊，方便清洗。

方法：先拿出鞋內的鞋墊，將舊船襪套在鞋墊，緊緊包着鞋墊，像一對保護膜，開口位應反轉向着鞋底，在穿鞋時，便會有一對吸汗的內置船襪，每次穿着後，可取出清洗，方便衞生。

皮帶

好處：作為厚衣服的朔帶，使體積變小易於收藏。

方法：將尺寸不適用和過時款式， 剪短作為衣服包裹用具，比較厚重的大衣外套摺疊好後，用舊皮帶束好，使其體積變小及不容易鬆開，易於收藏之餘，拿取的時候也比較容易，同一個方法可以用來束棉被，這樣便不用花費購買抽真空袋，而且可以重複使用。

以上只是其中一些生活小智慧，大家可以作參考。

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Profile：Kitty Wong

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