無綫台慶頒獎禮　視后視帝10強名單出爐

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉今日（15日）公布《萬千星輝頒獎典禮2021》10強名單，「最佳劇集」10強包括《愛美麗狂想曲》、《逆天奇案》、《刑偵日記》、《智能愛人》、《七公主》、《我家無難事》、《換命真相》、《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》以及《拳王》。

至於戰情激烈的視帝、視后10強入圍名單，視帝則有《愛美麗狂想曲》陳豪、蕭正楠、《逆天奇案》陳展鵬、《刑偵日記》王浩信、《換命真相》譚俊彥、《星空下的仁醫》鄭嘉穎、馬國明、《十月初五的月光》胡鴻鈞以及《拳王》黎耀祥、張振朗。

至於視后方面，10強則有《愛美麗狂想曲》陳瀅、《刑偵日記》惠英紅、《智能愛人》李佳芯、《七公主》林夏薇、高海寧、《把關者們》黃智雯、王敏奕、《換命真相》鄧佩儀、《星空下的仁醫》鍾嘉欣、《拳王》姚子羚。

無綫台慶頒獎禮將於明年1月2日舉行，頒獎嘉賓方面，曾志偉表示往年多由上一屆得獎者頒發，今年有意找其他嘉賓，想做到類似金像獎般，如近日翻唱《倒轉地球》Hit爆的陶大宇出席，望為大家帶來驚喜。

高收視處境劇《愛．回家之開心速遞》無緣角逐「最佳劇集」、視帝視后3個大獎，但「最佳男配角」有單立文憑該劇入圍，其他入圍者則有《愛美麗狂想曲》何廣沛、《逆天奇案》張頴、丁子朗、《刑偵日記》馬貫東、《智能愛人》泰臣、《換命真相》朱敏瀚、《星空下的仁醫》羅子溢、海俊傑以及《拳王》黃子恆。「最佳女配角」10強則有《愛．回家之開心速遞》姜麗文、《寶寶大過天》陳自瑤、《刑偵日記》陳煒、《智能愛人》麥美恩、《七公主》江嘉敏、《換命真相》劉佩玥、《星空下的仁醫》龔慈恩、何依婷、《十月初五的月光》姚嘉妮以及《拳王》賴慰玲。

曾志偉於宣讀視后10強時，口快快讀錯王敏奕做「王奕敏」，事後問到可會投新抱一票？他笑說：「唔會私心，我太多心水，我連佢個名都讀錯。」2021年12月20日將舉行記招公布16個獎項5強。