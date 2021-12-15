造價逾6億港元　概念遊艇Shape別有洞天

說到設計奇特的遊艇，不得不提Lazzarini Design Studio的出品，除了以天鵝、螃蟹、鯊魚等動物為設計靈感外，今年年尾更推出前所未見的概念遊艇「Shape」，特別之處在於船身開了一個巨洞（Gaping Hole），令人很想探個究竟，亦引領遊艇設計進入另一番境界。

船身現巨洞

造價約6,900萬歐元（相當於6.07億港元）的概念遊艇「Shape」，船長69米、船寬9米、船高12米，為Lazzarini Design Studio的最新設計，預計建造期約20個月。呈流線型的船身有個尖長的巨洞，乍看令人聯想起近年坊間流行的無葉風扇，賣相有別於一般遊艇，令人眼前一亮。

用綠色能源

外表前衞之餘，「Shape」於動力配置上，也走在環保的最前線！完全採用綠色能源驅動的它，一方面安裝了使用氫氣的推進系統，另一方面又於日光浴甲板鋪設大型太陽能電池板。性能方面，「Shape」於全電動模式下，可維持12節的巡航速度，最高航速則可達致24節。

可容納12人

船上設施方面，起居空間集中在船尾位置，3層甲板分設6間套房，可容納12人；而最受注目的巨洞是日光浴區，可由船尾的門進入起居空間，並設有通往海面的台階，方便乘客下水。另外，上層甲板設有直升機停機坪，還有一個橢圓形的玻璃底游泳池，好像給巨洞開了一個天窗，方便引入自然光，亦使得上下層建築有所聯繫。其他設施包括海灘俱樂部、潛水平台、車庫等等，可謂應有盡有。

規格表

船長：69米

船寬：9米

船高：12米

吃水：3.9米

巡航速度：12節

最高航速：24節