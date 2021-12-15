林子祥挑戰網絡用語乜都唔曉　點解只識「1216」？

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）將於明年3月於亞博舉行只演一場的「林子祥開心演唱會」，由於個唱門票於明日（16日）公開發售，他接受挑戰測試網絡用語時，坦言「唔上網」，所以對網絡用語一無所知。

被問到代表「永遠的神」的「YYSD」時，他說：「鬼知咩。」至於何為「1314（一生一世）」及「520（我愛你）」，他反問：「一生一死？唔易拎？」又話自小計數最水皮：「數學係最差，唔合格，唔識計。」亦不知「666」代表「非常厲害」的意思。

雖然阿Lam已是長輩級，但被問到「1216」的意思，他招積回答：「呢個我知！係我演唱會賣飛日子！我記得，大家就都要記得啦，我等住見你哋。」再問到「1999（講嘢一舊舊）」，他突然聰明估中，又問：「係咪話我講嘢『一舊舊』？」

距離演唱會當有3個月，他謂沒打算開始練歌：「唱咗幾10年，唔係好使練啦，今次會唱晒所有經典歌囉！」至於造型？他笑言靚仔或型格都不會，只如以往一樣走舒服路線：「都係照舊着番自己嘅衫，唔討人厭就好。」而演唱會期間，他的keep fit 及護聲方法，依然是幾10年不變：「就係食好少嘢，好少、好少嘢，飲少啲紅酒咁囉。我有時鍾意晚餐飲少少，不過都唔多，但係飲咗喉嚨就會好似有卡住。」問到阿Lam的開騷前小習慣，他就話：「都冇乜，反而係開騷後，一定要飲汽水，因為唱完歌會好口乾，飲汽水就會補番。」