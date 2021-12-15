個人潮牌屢受爭議　余文樂認曾萌生退出念頭

藝人余文樂於2014年創立個人潮牌，惟近年多次惹來抄襲疑雲，甚至捲入政治風波，令品牌一度被推到風口浪尖，對此余文樂近日於個人記錄片《Inside Out》中，就坦言曾因品牌「出事」而想過退出：「失誤啦我說，失誤了一些東西導致影響到藝人那邊的工作，那個是差一點我就說算了，我們真的不如就收掉就算了。那一次的出錯真的是影響到我的演藝事業，你出錯了我永遠是最前面的那個，他也不會說員工出錯，他只會說余文樂出錯。」

雖然品牌連累佢形象大跌，陷入公關災難，但佢亦只好無奈接受：「這個也沒辦法，因為終究這公司是自己的，所以我覺得不管錯誤是出在誰的身上，我覺得最後還是要回到我來面對，我要來承擔這個責任，因為公司是我的，我是需要去解決這個問題跟承擔這個責任，最讓我猶豫要退出公司的點是這個。」

佢又自爆其實喺入娛樂圈嘅第2年都有過退出念頭，但全靠老闆一句說話激起其鬥志：「他說你要走，沒問題，隨時都可以走，可是作為男人，你如果今天碰到這個問題你投降了，你就一輩子活在這個陰影裏面，你做任何事只要碰到困難，你就覺得你要投降，你就這一輩子都這樣。你要不要換一個想法，你做成功了以後再選擇要不要退出，這是兩個結局。」並指呢個亦係繼續堅持經營品牌至今嘅原因。