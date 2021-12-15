凶宅清潔師︱開工靈異事件頻生　洪永城濃霧疑撞鬼

由洪永城及C君主理的myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》上架後點擊不錯，故事埋下多條伏線，觀眾對多位演員突破性發揮留有印象，其中鄭俊弘角色更令人刮目相看。劇情交代玩碟仙至受黑空間困擾的他獲鼓勵後，終嘗試面對黑暗並停服精神科藥物，令他再墮黑空間之時有了新的發現，而鄭俊弘演繹角色情緒起伏到位，獲不少網民力讚。

而剛推出的第5至8集劇情破解茂坪大廈內發生的多宗靈體出沒事件，原來是方紹聰（奶仔）扮演的角色貪圖利益，到處放鬼所致，他更對洪永城動起殺機！被引到木廠的洪永城既要收拾惡鬼，又要拯救被惡鬼上身的奶仔，令自己陷於困境之中，令觀眾相當緊張。

本周劇情帶來更多驚嚇懸念，鏡頭外亦不乏「靈異事件」，有演員在拍攝時感到不適兼嘔吐大作，而洪永城坐攝製隊專車到達場地時，在濃霧中懷疑撞鬼，幸好已預先為劇組各人準備平安符，最終順利完成拍攝。原來十分怕鬼的C君，在創作時也遇上不少奇怪經歷，他更將部分放到劇情中，例如第6集演員阮政峰急促駕車逃離工作室停車場一幕，就是C君將自身體驗融入劇情的驚嚇之作，眼前甚麼也看不到，但車上感應器、提示器卻不停地響，令人不禁背後一涼。