Cheronna做「魚蛋妹」最驚放血　洗碗先係最愛

女子組合Super Girls成員Cheronna早前為ViuTv節目《唔試唔知份工好》，到茶餐廳做「打雜王」，由樓面、收銀、洗碗等等樣樣做齊，不過講到最難忘，莫過於做於茶餐廳內做「魚蛋妹」劏魚整魚蛋，她表示：「因為茶餐廳係自家製魚蛋，所以我被安排到工場學整魚蛋，我冇諗過整魚蛋係咁凍，隻手凍到痛，整魚蛋真係好花工夫。」自言怕凍的她，直言整魚蛋是很好的工作體驗：「無論我去工場劏魚，點樣將魚骨同肉分離，點樣整魚醬同魚蛋，再到樓面落單收錢等等，所有事都非常難忘，係一種好難得嘅體驗。」

提到要密密劏魚，向來零劏魚經驗的她直言：「今次還可以，我覺得殺生要自己親手去做係好驚，今次啲魚唔係經我手去拍暈同放血，冇血淋淋畫面，所以自己都接受到。」更笑指劏魚新技能解鎖：「好難得學到劏魚係嘅經驗，以後可以去街市買條魚返去自己劏。」

至於在茶餐廳打工，Cheronna坦言最愛的工作是入廚房洗碗，她笑說：「整魚蛋係好新鮮事，但最鍾意反而係洗碗，因為洗嘢時其實好自愈，腦可以放鬆，平時自己都鍾意洗嘢，而且我覺得自己洗碗都有天分，好滿意自己喺洗碗呢個崗位嘅表現。」

此外，提到茶餐廳老闆王老太，她感謝對方畀機會她嘗試，又對王老太堅持30年去餵流浪貓狗感佩服，她說︰「跟佢搭船去餵流浪貓狗，呢個地方搭船先去到，見佢每日都做呢樣嘢，好佩服佢，自己都希望可以出一分力，佢真係好無私、好有愛，我都代『浪浪』感謝老闆娘咁去送食物畀佢哋，等佢哋有繼續生存落去嘅機會。」