節目點擊破百萬！張敬軒被兩靚女網紅當冇到

歌手張敬軒主理的一連五集網上綜藝節目《軒公敲碗》接近尾聲，點擊愈來愈高，上集更成為網上短片平台熱門影片第一位，上架6天已突破100萬點擊率，氣勢強勁！昨晚（14日）播出的第4集請來美女網紅J Lou（林欣）及演員Asha（徐㴓喬）擔任嘉賓，節目上架一晚，又再次打入網上短片平台熱門影片排行榜。

軒仔表示平時觀看二人的社交網及短片較多，今次首次見面，十分高興認識兩位「網友」。近年玩社交網絡玩到出神入化的軒仔被稱為「早餐界KOL」，難得請來兩位網紅，他乘機請教二人：「節目結束時，係咪全部都要話記得讚好自己個channel？」J Lou表示：「以前興啲，依家冇咁興啦。依家啲人反而唔想叫你撳個like。」軒仔聽後立即以一個成熟，但依然尷尬的微笑表示：「唔好話以前，我最近都仲叫啲人like我個channel……」Asha立即醒軒仔兩招：「我哋可以寫個list畀你。」此時拍攝團隊的「枉阿姐」便提議拍條呼籲大家不要訂閱軒仔頻道的短片，三人立即爆笑。J Lou跟Asha對着鏡頭說：「subscribe我哋兩個嘅channel就ok㗎啦，唔使理佢（軒仔）㗎！」夾在中間的軒仔即一臉無奈謂：「請嘉賓喎，哼！」大放笑彈。

此外，今集三人去到太古城溜冰場溜冰，開波前軒仔表示：「自己踩冰可以轉到圈㗎、報過花式溜冰、可以好瀟灑咁一邊扣鈕一邊溜冰，溜得好有乜好睇呀？」，但之後他突然「戴頭盔」，被問到以前溜冰好勁時，他竟然表示：「我唔敢咁講。」到正式拍攝，三人雖未至於一仆一碌，但亦不時見到他們雞手鴨腳，十分搞笑。熱身完畢便立即開始「三人冰上運動會」，比賽項目包括﹕「估歌仔」、「大電視」及「Mario冬季奧運會」遊戲，最後J Lou獲得金牌、軒仔獲得銀牌，Asha則獲得銅牌。