PS5出多色護蓋　網友︰「哪有機？」

雖然PlayStation 5主機推出至今依然一機難求，但SIEH並沒有減慢推出周邊配件的步伐，日前便發表了全新顏色的DualSense無線控制器及新的PS5主機護蓋。

先說DualSense無線控制器，早前已經出過星塵紅和午夜黑2個顏色，如今銀河系色彩再添3員，分別是星幻粉、星光藍及銀河紫3色，全部將於2022年1月14日全球上市，每個售價約HK$590，略高於白色版本。

至於PS5主機護蓋則有午夜黑、星塵紅、星幻粉、星光藍及銀河紫5色，用戶移除原來的白色PS5主機護蓋，再將新的主機護蓋扣入定位即可。SIEH將同時推出適用於Blu-ray版及數位版PS5的主機護蓋，並與PS5主機和DualSense控制器分開銷售。午夜黑和星塵紅色將於2022年1月21日起在香港的合作零售商販售，每個零售價約HK$430，之後再推其餘3色，但推出時間就待日後公布。

然而，玩家們對新主機護的推出反應兩極，有人讚好，也有部分吐嘈連機都買不到，出配件即是諷刺他們。截稿前這則消息在官方Facebook已吸逾4百個嬲嬲，跟Like數相若，看來SIEH要盡快解決產能問題才能令Fans消氣呢！

同場加映︰地平線預訂開始

遊戲大作《地平線 西域禁地》將於2022年2月18日推出，其實體版落實即日起起接受預訂，PS4及PS5建議零售價分別約HK$470及HK$570。顧客可於全線PlayStation Platinum Shop進行預訂，凡成功預訂任何版本，均可獲得遊戲內數位預購特典諾拉族傳承服裝及長矛，以及鑰匙圈一個，而預購收藏版或雷加拉版更可額外獲得3D拼圖一套。