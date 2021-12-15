大讚湯怡專業打極唔痛　吳卓羲演渣男最擔心體力

藝人吳卓羲（Ron）於英皇電影《致命24小時》內，破格演出奸角，化身對老婆不忠、甚至為求自保不惜狠下毒手的假面醫生，他笑言樂於接受挑戰：「或許有觀眾會覺得，這個角色係渣男，但當我演繹時，卻有不一樣嘅睇法。」Ron自覺今次新鮮又好玩，非常投入理解角色的內心世界，從而塑造得更立體化：「喺戲劇世界入面，每個人都係自私嘅，包括飾演我太太嘅湯怡、以及看來凶殘嘅潘燦良等，而每個人都有自己嘅想法與立場，總認為自己係啱嘅，所以我覺得自己嘅角色係時勢同環境逼出嚟。」他更分析自己與湯怡的「夫妻關係」，謂：「大家可能會問，現實中係咪會有啲夫妻關係咁各懷鬼胎，其實喺戲劇世界入面，角色之間嘅互相猜度必須要放大，觀眾先可以投入劇情，咁樣套戲先好睇嘛！」

當獲邀演出時，Ron以為今次依然是自己最拿手的愛情戲，誰知一聽戲軌居然是部驚悚片，他表示：「除咗點樣演繹角色，當初都有考慮體力勞動方面，事關好多動作場面，包括我被潘燦良綁住，需要歇斯底里呼叫，又有彼此角力場面，都要付出很大體力。」他又對湯怡及潘燦良兩位新拍檔讚口不絶，成功擦出火花：「湯怡好似唔怕痛咁，潘燦良真係打佢、扯佢頭髮、將佢拋落梳化，佢都完全冇問題，呢段戲足足拍咗5、6日，我喺現場都唔敢騷擾佢，畀佢好好培養情緒。」