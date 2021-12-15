春名美波　限界情色女王

雖然好多日本寫真女優都會將演出當成AV咁演，但係佢哋始終都堅守底線唔會露點，不過吸睛指數同樣爆燈，皆因女優嘅挑逗功夫一流，能挑起男人強烈嘅衝動，好似春名美波就係其中之一喇！

嫩白激凸

講到拍寫真拍到好似AV咁，當代寫真天后森咲智美就可以話精通此道！佢個樣本身已經夠晒妖艷，身材又夠激凸，最重要嘅係演出淫靡無比，不過出道多年從未露過點，人氣卻與日俱增，就知智美嘅演出係幾咁成功喇！如果佢要搵接班人的話，春名美波相信會係其中一位候選人喇。

今年24歲嘅佢，樣子艷麗迷人，一雙水汪汪嘅大眼睛靈氣十足，電力足以令男人感到全身酥麻，暈得一陣陣！身材更係相當吸引，高挑纖巧之餘，上圍對F奶脹卜卜又堅挺圓潤，夠晒激凸，加埋一身極具透明感嘅嫩白美肌，令呢副胴體欣賞指數高企。

極盡挑逗

佢喺今年5月推出首部寫真DVD作品，入行前曾經做過辦公室女郎，雖然做白領收入穩定，但係工作枯燥乏味，所以後來辭咗份工，走去做賽車女郎，獲得名氣之後就轉做寫真女優。為咗令知名度爆升，佢喺寫真演出方面可以話極盡挑逗，喺第一部作品就已經露股罅，更赤裸上陣只以雙手掩胸，差少少就露點，真係搏到盡，亦因為咁，佢被稱為「限界情色女王」！

美波表示以寫真女王森咲智美作為目標，希望能夠成為對方嘅接班人，嚟睇佢要去到智美咁有地位，相信指日可待，而最近佢就被知名攝影師鯨井康雄睇中，搵佢拍攝一系列《同棲彼女》影片，希望美波可以憑此令人氣更上一層樓啦！

春名美波經常都會上載性感自拍照及寫真作品到社交網，簡直就係將社交網當成自己嘅寫真展覽場館，大家真係有眼福喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎6吋

三圍：34F-23-33