唔敢視謝霆鋒做理想對象　劉雅瑟揀港男做男友

英皇女星劉雅瑟演技出色，曾拍住不少影帝影后演出，又直言想與偶像兼師兄謝霆鋒合作，欣賞對方捱得！她更笑言想視霆鋒為理想對象，但不敢，因對方已名草有主！

現年32歲的內地女星劉雅瑟早年參加選秀比賽入行，以歌手身分出道，直至2013年演出趙薇執導的電影《致我們終將逝去的青春》打響名堂，近年更來港發展簽下英皇，拍過《幸運是我》、《麥路人》、《智齒》等電影，演技精湛的她去年憑《麥》更提名金像獎「最佳女配角」。對於來港發展，她表示都是機緣巧合，明年亦應會再來港拍戲。

講到曾與不少影帝影后合作，包括惠英紅、郭富城、楊千嬅、林家棟等，她坦言：「覺得自己很幸運，合作過的都是影帝影后。（最難忘與誰合作？）每個都難忘，但在《智齒》跟家棟哥的對手戲最多，所以我們的溝通交流比較多，而在郭富城身上就知道為甚麼他會紅那麼久，他擁有我還沒有的特質。」

而提到圈中的學習對象，她直言是師兄謝霆鋒：「他是我從小就喜歡的偶像，不僅是聽他的歌，更多是關注他以前拍的電影，他是用心努力、能吃苦的演員。（之前見過面？）還沒有見過，我也期待第一次見謝霆鋒是跟他一起拍戲！（如果看到他會緊張？）如果看到他，我不會告訴他我喜歡他，哈哈，應該不會緊張吧，因為我能裝。」問到可會視對方為理想對象？她笑言：「想，但是不敢。」現時單身的她亦覺得南方男生比較溫柔，笑言有機會都可以考慮找個香港男朋友。