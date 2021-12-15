朝8晚11揀影帝后︱任達華擔任評委唔易做

藝人任達華身在內地超過半年，除忙於拍攝電影外，還不時「客串」綜藝節目，最近更與內地電影人黃建新及余男等，為本屆「絲綢之路國際電影節」擔任評委。談到今次影展內負責挑選影帝及影后等，他表示：「影展喺福州舉行，係一個好靚嘅城市。我哋評委們來自唔同嘅地方，有外國人包括威尼斯電影節責人，亦有內地嘅資深影評人等，係好好嘅文化文流。」

評委最終選出電影《守島人》的劉燁及宮哲為本屆影帝及影后，他坦言經過激烈討論：「佢哋同本身嘅歷史故事原形人物好相似，情感表達得好好，不過同時間另外都有一、兩位演員係演技都好好，所以大家要認真討論先得，不過劉燁同宮哲最終擊敗所有對手，得獎係實至名歸嘅。」今次擔任評委，他朝早8點開工到深夜11點左右，他說：「每日起碼要睇5套戲，然後大家開會交流1小時，絕對係難忘及好好嘅經驗。」

任達華主演的新戲《誤殺2》因首集票房凌厲兼引起熱話，承接餘威未上映已令內地粉絲相當期待，而國家版權局早前公布本年度第15批重點作品版權保護預警名單內，該片在列，可見相當被看重，票房初步預測有望衝擊15億人民幣。另外他日前出席公開活動，與萬梓良（萬子）聚首，網民形容較他年輕兩歲的萬子老態畢現，反而他依然帥氣保養得宜，形成強烈對比。