冼靖峰儲錢開食肆　恨30歲前做老闆

「聲夢傳奇」兩位學員冼靖峰（Archie）和張馳豪（Aska）現身商場活動，一眾粉絲一早到場守候，當他們出現時，全場歌絲報以掌聲及發出尖叫聲，兩人即和粉絲揮手Say Hi，並跟粉絲們來個大合照。

他們隨即開工擔任「一日店長」向粉絲派發甜蜜糖果及限定特飲，遞上甜蜜心意，期間主動落台和粉絲傾偈，非常親民。活動後，童心未泯的他們立即到7樓空中花園，大玩逾5米高巨型聖誕扭蛋樹，扭完聖誕禮物亦不忘Chok爆打卡影相，粉絲報以心心眼。

Archie笑言猶如跟粉絲交換禮物般，Aska謂：「因為平時只係影相、簽名，今次可以送嘢畀Fans，同佢哋互動，真係好開心。」問到可有興趣開舖做老闆？現年26歲的Aska稱正努力儲錢，盼於30歲前開一間白天賣咖啡、晚上轉型酒吧的食肆，更笑說：「今日嘅聖誕特飲好特別，好Refreshing，等我都偷吓師問吓點整先！」

至於23歲的Archie則興奮自爆一直恨做飲食生意：「大學嗰時都同Friend有研究過開咩舖，我哋都有Idea，但可惜冇資金。（想做咩？）泰式放題。」語畢他想了一想即搞笑地補充：「呢個都係唔好講，驚畀人抄橋呀，哈哈！（希望幾歲前圓夢？）30歲啦！」