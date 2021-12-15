巨乳蘿莉挑戰「獄激辛麵」　辣到擘髀

巨乳女優不嬲都勁吸睛，尤其係好似巨乳蘿莉長澤茉里奈咁萌味十足，更係令人愛不釋手。早前佢挑戰食地獄級辣麵，結果辣到頂唔順，仲搞到差啲走光添！另外，美國有位女士拍拖7年，婚後至發現老公竟然冇子孫根，唔係啩！

完全冇晒儀態

雖然日本寫真女優長澤茉里奈今年已經26歲，但憑住一副萌味十足嘅童顏，生得細細粒卻有一對32F巨乳，因而有「合法巨乳蘿莉」嘅稱號。人氣相當高嘅佢，早前除咗推出最新寫真集《合法》，更喺YouTube頻道推出新片，內容就係挑戰食「獄激辛大蒜泡麵」！

呢啲挑戰地獄級辣麵嘅YouTube片有好多，不過點解茉里奈呢條片咁受日本網民關注呢？一來因為佢嘅F奶魅力夠吸引，二來佢其實唔食得辣，今次可謂係豁出去拍片。結果一如所料，茉里奈食得幾啖之後就開始嚟料，不但口水鼻涕眼淚一齊流，後嚟更係辣到擘晒髀，好彩佢有着打底褲，否則真係走晒光呀！事後，佢亦笑自己潛藏住大叔嘅個性，完全冇晒儀態，不過最緊要都係大家睇得開心喎！

Oline粉絲感謝祭

每年日本AV女優情報網站Evelt都會聯同代言女優舉辦粉絲感謝祭，由於佢哋係超具人氣嘅女優，加上感謝祭會有遊戲及表演，所以吸引大量粉絲參加，逼爆全場。可惜受到疫情影響，2020年開始停辦，而今年亦只會進行網上感謝祭。雖然冇得近距離接觸，但係吸引力依然未減，皆因今次嘅3位代言女優都係男士心目中嘅女神，分別係高橋聖子、明里紬及七森莉莉，將於12月18日舉辦「Evelt Oline粉絲感謝祭2021 3rd」，絕對係AV迷注目嘅盛事。想喺網上睇佢哋嘅演出，同埋獲得網站送出嘅限定禮品，就要喺指定日本影碟店購買3位女優指定作品至得喇。

婚後始知冇男徵

情侶拍拖7年，期間零性行為，結婚後始發現老公竟然冇男徵，即係胯下無物？嚟自美國北卡羅來納州嘅人氣媒人Addie Seller，早前喺社交平台發文指，從事多年媒人工作嘅佢，客人總會同佢講失戀或失婚嘅原因，當中大多係前度嘅不是。喺眾多案例中，最令佢印象深刻嘅，就係一位40歲嘅失婚女士。對方指33歲時認識前夫，拒絕婚前性行為嘅佢，不但獲得另一半嘅認同，更報稱7年內儘管經常同床瞓卻冇親親密接觸，及至婚後至發現，對方胯下竟然冇兵器！咁離奇嘅故事，令貼文喺短時間內獲得近7萬次分享，不過唔少人都有疑問，當中女事主有冇可能7年內，都冇同男方有身體接觸囉！