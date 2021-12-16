【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十三戊戌木開日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：開業、動土、會友

忌：補塞、置業、買地

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

多出席社交應酬活動，好人緣將不請自來！

金牛座

正財運不穩，工作收入減少，宜節約開支。

雙子座

手頭有點緊絀，理財要審慎，忌胡亂揮霍。

巨蟹座

花點錢請同事歎下午茶，有助收獲好人緣。

獅子座

雞毛蒜皮的小事不必太在意，別難為自己！

處女座

話到口邊留半句，小心因一時失言而傷到人。

天秤座

健康運最強！多用卡其色可提升個人魅力。

天蠍座

歡樂的時光等着你，笑多點，可帶來好運。

人馬座

跟身邊人相處一定要坦誠，才能建立互信。

山羊座

身心疲憊一肚火，適宜做些有助減壓的活動。

水瓶座

捲入是非圈的滋味不好受，慎言是自保之道。

雙魚座

突發事故接連發生，沉着應戰才不會犯錯誤。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）龍 是非多

鼠

精神奕奕，貴人助力強，好事接踵而來。

牛

身心狀態差，無心工作，宜請同事幫忙。

虎

下午較運滯，重要事項最好在上午處理。

兔

財運稍遜，處理錢銀要小心，避免吃虧。

龍

是日沖煞，易惹是非，宜少說話多做事。

蛇

桃花旺，嘗試約會心儀異性，有望成功。

馬

投資運一般，市場多暗湧，宜靜觀其變。

羊

財運上升，無論打工營商都有理想回報。

猴

偏財運大旺，易有意外收入，喜上眉梢。

雞

有貴人出現，遇到困難也能夠應付自如。

狗

思想負面，整天擔驚受怕，做事易出錯。

豬

工作較慢熱，但中午過後的情況會好轉。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

千年排演 明年之虎年卦運

辛丑牛年尾，現在向大家介紹約一千年前，宋朝易學大師邵康節先生對中國運程的易經卦運排演。

1984年至2043年這60年，中國的卦運排演是鼎卦。鼎卦：元吉，亨，是好卦，所以中國此60年運程向好。而2014年至2023年此十年是山風蠱卦小運。蠱卦：幹父之蠱，用譽，意思指醫治之前留下來的積弊，受到稱譽。至於2022壬寅虎年，流年卦象是水火既濟之卦。

水火既濟之卦，水在上而本性是向下流，而火在下而本性向上燃燒，所以水與火相交互通。香港在南方為火，一河之隔深圳為北水，南北人民交互往來，意味着虎年通關有望。水火既濟卦之九五卦爻辭：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。九五之尊，中國以主席為尊，中國香港以特首為最高管理人。

明年之特首選舉，東鄰殺牛，是指聲勢浩大，百般之好千般之強，這樣的參選者，選中機會極微。至於勝出這場特首選舉的人，必須按照香港社會的實際情況，依照大小緩急之時序，簡便的施政，就是西鄰之禴祭，實受其福。

中美英法德也好，世界其他國家也好。於虎年的水火既濟卦中，必須簡潔做民生實事，實受其福。千般虛花萬般飄渺，其福不受。