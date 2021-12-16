童話破滅︱王力宏李靚蕾離婚之謎　今晚現身交代一切

台灣歌手王力宏驚爆「分」訊，昨日（15日）透過社交平台宣布與太太李靚蕾離婚，自言在這段婚姻中有太多不足的地方，正式為8年婚姻關係畫上句號！消息震驚娛樂圈，而坊間盛傳2人離婚的主因，與婆媳關係有關。

45歲台灣天王王力宏與35歲李靚蕾，2013年11月在毫無預警下公開靠肩合照宣布婚訊，稱相當幸運找到「Forever Love」，婚後李靚蕾誕下2女1子，一家5口相當幸福，惟昨日驚傳離婚消息。

昨日中午，王力宏透過社交平台「開腔」，稱對分開深感遺憾：「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中，我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人，謝謝大家關心。」大批Fans留言安慰，而他今晚（16日）會到廣州出席活動，網民希望他屆時可以解開離婚之謎。

社交網「停閃」2年

2人曾被視為模範夫妻，但感情生變其實有迹可尋。2019年4月，李靚蕾上載丈夫為她慶生的合照，6月再上載丈夫與孩子的玩樂照，自此其社交網再沒出現王力宏的身影，當時已惹來婚姻亮紅燈的揣測，但王力宏經理人否認，指他們仍是夫妻關係。及至去年，李靚蕾突然在社交網寫道：「旅途就是終點。」令離婚傳聞甚囂塵上。另外，有眼利網民發現過往左手戴着婚戒的她，今年2月與好友林依晨、張鈞甯聚會時，已將婚戒脫下。

有指他們分開是與「婆媳關係」有關！出身顯赫世家的王力宏，自小獲父母悉心栽培，母親對他的大小事務都非常關心，連感情事亦干涉。王力宏是波士頓伯克利音樂學院碩士，哥哥是芝加哥大學博士，弟弟則是麻省理工（MIT）碩士，一家都是高材生，有指王母對新抱及其家庭背景有嚴格「審核」，王力宏過往多位天后級女友，都傳因學歷不符合要求致戀情泡湯。2012年，王力宏更與鋼琴王子李雲迪屢傳「基情」，直至翌年與李靚蕾結婚才告平息。

被揭家庭背景複雜

獲「批准」入門的李靚蕾來頭不小，先後就讀名校普林斯頓大學工程理學及哥倫比亞商學院MBA，曾任職投資公司諮詢服務部門的助理副總裁（AVP），完全符合王母要求，不過「成名」後她遭網民起底，其母更被冠「小三」稱號！有指其母李瑤敏是一名藝人，曾與萬梓良及關之琳拍電影，李靚蕾是她與日本人所生。淡出娛樂圈後，有指她成為一間集團公司會長的紅顏知己，不時陪伴出入。

除被爆家庭背景複雜外，李靚蕾婚後長期陪伴丈夫外出工作，並接管了其演藝事業工作管理，令本來掌握王力宏財務大權的王母頓失重心，致婆媳關係日漸變差。孝順仔王力宏長期做磨心，影響夫妻關係，最終踏上分開之路。