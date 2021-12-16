以容祖兒為目標！許靖韻望更上一層樓

英皇歌手許靖韻（Angela）近年長時間留在內地工作，難得終於可以返港陪家人，她說：「其實唔係返港休息，只係我接咗個音樂節目，第一集要喺香港拍，但之後都要返內地繼續開工嘅。」她又謂拍攝當日相當驚險，幸得「大恩人」張敬軒打救才順利過關：「我嗰排感冒，但冇睇醫生，只食收鼻水藥，點知原來嗰啲藥副作用，就係封喉，所以正式拍攝嗰日就失聲，嗰時好驚，好在張敬軒幫我搵醫生睇，可以立即開番聲，我真係要同佢講句：『多謝皇上』，我會睇佢首場演唱會，親身去支持佢。」

問如何慶祝聖誕節？Angela就話要做孝順女：「因為媽咪喺26號生日，以往有幾年因為要工作陪唔到佢，但今年終於可以同佢慶祝，陪佢過聖誕。」雖然她不捨離開家人，但仍然期待可以如容祖兒及Twins在內地發展：「我會視大師兄、大師姐為目標，佢哋喺內地真係好高曝光率，希望可以掹車邊畀機會我上佢哋嘅節目。」

談及早前她在香港風雲榜中得「年度風雲歌手」獎，首次獲獎的她表示：「真係好開心，今年因為要兼顧拍攝工作，放喺音樂上嘅時間就少咗，明年我會多放番啲時間喺歌唱方面，仲想試吓啲新嘢，得到呢個獎後，我會加快腳步，推出多啲音樂作品。」