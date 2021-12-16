天生暴力狂！艾力寶雲被爆曾打影星前妻

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）早前因拍戲時的開槍致命意外而受盡千夫所指，查實多年來艾力亦曾因為脾氣暴躁問題而多次惹官非甚至是賠上婚姻！

艾力90年代曾與性感巨星金碧辛嘉（Kim Basinger）因合作電影《抱得美人歸》（The Marrying Man）而「假戲真做」撻着並成為夫婦，但結婚9年後金以「難以解決的分歧」為由而向法庭入紙申請和艾力離婚。雖然她一直未有解釋離婚的具體原因，不過金的父親Don曾在訪問中爆料指女兒因為難抵艾力的臭脾氣而提出離婚。他說：「佢（艾力）係我人生認識之中最友善同慷慨嘅男人，佢惟一唔好嘅就係佢嘅脾氣。」而父親亦於訪問中暗示艾力曾因不如意而向女兒施暴洩憤！艾力和金離婚後曾因女兒愛爾蘭（Ireland）的撫養權問題而打過長達4年的官司，最終他們獲判共同撫養權。

艾力不但向老婆施暴，他更試過致電金家並向年僅11歲的女兒爆粗留言。他稱女兒是無禮、沒有頭腦的小豬之外，亦向女兒批評其母親麻X煩！事隔多年，艾力在清談節目中亦提及此事並承認自己的行為對女兒有永久性傷害。而女兒後來受訪時亦指事件被傳媒無限放大，由於父親在事件之前已因心情不好而講過類似的說話，所以她早已習慣。她說：「我當時都有打番俾佢（父親）然後講：『對唔住呀老竇，我當時冇電話喺手聽唔到你電話。』就係咁。我冇將事件擺喺心入面！」