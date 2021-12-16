穿越今昔 關愛不變 「安身之所」保良局歷史博物館網上照片展

【特約報道】「我生本無鄉，心安是歸處」，白居易的名句，點出了「家」這個概念的流動性，亦是保良局留局兒童的心聲與故事。《安身之所》保良局歷史博物館歷史照片展，就為大家歲月領航，透過全景虛擬導覽，配合《尋童記》系列影片，尋訪昔日保良局住局兒童細說兒時回憶、窩心時刻，細味「家」的不同意義。

線上虛擬展覽設「快樂成長」、「守護同行」、「關愛栽培」三大展區，展出多幅50至70年代保良局留局兒童生活的珍貴歷史照片，讓公眾一瞥昔日局童的安身之所與生活日常；當中的每一張笑臉，反映的是保良局如家長般無微不至的關顧愛護，與百多年來在香港「家」的角色。

由今日至12月31日，安在家中，便可透過360度全景虛擬觀賞 《安身之所》保良局歷史博物館照片展，同時探索展覽場地——獲評為三級歷史建築，V54法式大宅的古雅之美。

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快樂成長

這幅照片題為《溫室中的幼苗》，樂也融融的場景，背後建築正是獲評為二級歷史建築的保良局中座大樓，亦是局童百多年來的安身之所。

守護同行

照片攝於1960年6月12日，當年香港發生風災，漁民損失慘重，保良局製麵班學生就製作2500磅麵條，運往香港仔分發予受災市民。

關愛栽培

大家細心留意這幅40年代局童上課照片，會發現圖中兒童均穿著工人褲。工人褲源於十八世紀的工作服，後因香港工業發展，亦在50年代間流行起來。當年不少學校及機構亦採用工人褲作制服樣式。

《尋童記》：重回舊地，昔日局童追尋溫暖回憶

那些年的快樂時代：張瑪莉女士

大家熟悉的張瑪莉女士，兒時亦於保良局家舍居住十一年；回到熟悉的家舍，哪些又是她最深刻、珍重的成長回憶？

尋訪歲月滋味：黃桂方先生

黃桂方先生六十年代時亦曾居於保良局家舍，見證過當年領婚、救災等歷史，重回舊地，與大家分享昔日保良故事。