【特約報道】聖誕節快到了，各聚會派對陸續登場，要成為Party Queen，需要提前準備盛裝打扮和髮型！面對漂、染、燙的煎熬，已經毛躁的髮絲更是雪上加霜，想回復健康豐盈髮絲和保持髮絲最佳狀態，拒絕開叉、乾燥及頭屑等頭髮問題，那麼你絕不能錯過桂圓美最新推出的洗護髮系列產品。

高回頭率的秘訣

豐盈色潤的秀髮的確會令女性魅力大增，不過美髮帶來的效果往往短暫或效果欠佳，不消一會兒已經打回原型，嚴重的甚至在美髮的過程中傷害頭皮和髮絲，導致脫髮、頭髮變薄、髮質變差，得不償失。要將片刻鎖成永恒，留住最美一刻，桂圓美Haspero背後團隊超過二十多年育髮護髮經驗，一直專注研究保持髮絲健康的奧秘，傾心打造的豐盈黑潤洗護系列及養潤護色洗護系列，由多種珍貴草本加上現代科研製成，絕對是你派對前準備的好幫手！

豐盈黑潤洗護系列

頭髮失去韌度、無力、暗啞甚至開始出現脫髮徵狀時，代表頭皮和毛囊正處於不健康的狀態，頭髮無法吸收所需營養，周而復始，造成惡性循環。桂圓美的豐盈黑潤洗髮露從珍貴草本取材，改善不健康的毛囊和髮質，有效針對受損髮絲，弱酸性溫和性質又可紓緩敏感頭皮；再配合豐盈黑潤護髮精華，洗髮後使用並輕輕按摩三分鐘，深層淨化頭皮，加強改善毛囊健康，同時修護髮絲，令頭髮變得豐盈亮澤，天然黑潤，柔順強韌。

養潤護色洗護系列

經常漂染的女生們應該對「甩色」再熟悉不過。每次在美髮店等上幾小時，終於換上心儀的髮色，誰不知轉眼間已褪色至「MK金」，真的欲哭無淚。要對抗時間的洗禮，建議使用桂圓美養潤護色洗髮露，是坊間少有的鎖色護色產品。

桂圓美的養潤護色洗護系列的獨特配方有效緊鎖髮色；洗髮露採用的珍貴草本成分有助養潤髮絲，配合同系列的護髮精華能夠迅速修護染髮後受損髮質，重塑潤澤秀髮，恢復閃亮順滑，保持持久髮色。

以上四款桂圓美洗髮護髮產品於萬寧獨賣。

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