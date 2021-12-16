【營業資訊】由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦、鳳凰衛視協辦及製作、香港陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、北京東西方慈善論壇、台灣八大電視、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、現代財經基金會、新加坡恒一基金公司、台北科技大學校友總會協辦；UA亞洲聯合財務有限公司榮譽贊助的「第16屆‧2021愛心獎頒獎典禮」，於12月12日(星期日)下午5時在香港主會場鳳凰衛視大埔總部、北京鳳凰中心分會場、台北八大電視分會場衛星連綫三地同步舉行。典禮的錄影實況將於2021年12月25日(星期六)9:40p.m.於鳳凰衛視中文台、歐洲台、美洲台、香港台同步首播；鳳凰網、鳳凰衛視官方客戶端【鳳凰秀APP】同步首播。

典禮邀請愛心獎終選委員會主席/香港特區政府前律政司司長梁愛詩、香港特別行政區政府民政事務局局長徐英偉、港澳台灣慈善基金會主席王茂林、港澳台灣慈善基金會副主席林俊杰、愛心獎-許曉暉紀念基金創辦人翟普、香港UA亞洲聯合財務總裁張炳煌、港澳台灣慈善基金會暨愛心獎創辦人林添茂、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、鳳凰衛視執行副總裁何大光、北師大中國公益研究院院長王振耀、老牛兄妹基金會理事長牛犇、中聯辦台務部前部長唐怡源、北京吳建民公益基金會會長施燕華、東西方慈善論壇執行總裁兼CEO王慶泓、北京海鷹脊柱健康公益基金會創辧人劉海鷹醫生、台灣台塑企業集團總裁/台灣工業總會理事長/王詹樣基金會董事長王文淵、吳修齊文教公益基金會董事長林蒼生、吳俊傑慈善公益基金會副董事長/三新紡織股份有限公司董事長吳中和、慈濟基金會執行長顏博文、慈濟傳播人文志業基金會董事蔡堆、新加坡恒一基金公司董事長李伸一、台灣綜合研究院/現代財經基金會董事長黃輝珍等貴賓出席，攜手傳揚愛心。

愛心獎終選委員會梁愛詩主席在賀辭中表示，「本屆8位得獎人行善規模更廣、助人範疇更全面。台灣證嚴法師創立慈濟，迄今援助海內外126國；中國首善曹德旺董事長捐數百億扶貧、救災、環保……台灣杜元坤院長奉獻億元薪金助貧病者，公餘奔赴外島和國外義診，讓杜氏刀法名聞天下。

內地呂植教授的關注對象除了人類，更延伸至其他瀕危物種、愛護地球這個共同家園，真正體現大愛無疆的精神。來自甘肅的趙林則專注助學，讓莘莘學子走出大西北，面向更寬廣的世界。

香港和台灣媽媽黃何淑英、蕭淑珍愛屋及烏，為兒女提供適切輔助，並設立非牟利機構，貼心服務同病相憐者。

本獎再度跨越地域，邁向全球華人，從中甄選第二位海外得獎人 — 澳洲的潘南弘，將助人自助的中華文化傳揚四方。

港澳台灣慈善基金會的愛心獎如今聞名天下，召喚更多善心人，服務弱勢社群，體現大愛無疆。」

北師大中國公益研究院王振耀院長在賀辭中表示,「第16屆愛心獎揭曉與頒獎典禮，實是華人慈善世界盛事！謹向所有獲獎同仁致以誠摯祝賀！證嚴上人與曹德旺先生志行高遠，德高望重！本人多年以他們為師，請教學習，受益良多！謹致特別敬意！中華文明，以善為本，尊天敬祖，修齊治平，慈愛濟世，和諧萬邦。在全球範圍內褒獎華人慈善之先進，樹立典範，彰顯價值，對於人類文明提升，功德無量！

在世界進入資訊社會，人均產值高於一萬美元，生產力尤其是科學技術高度發達的歷史條件下，善已經從社會價值全面融入商業領域，化為普世的標準。經濟向善、商業向善，科技向善，正在成為人類的共識。各位獲獎的善知識同仁，在各個領域不辭辛苦，致力行善，終身奉獻，成效顯著，可歌可泣，實為華夏楷模！

林添茂主席攜家人與團隊致力於創建並推進『愛心獎』16年，克艱克難，不畏辛勞，身體力行，力倡大愛大善，用心撰寫著一部中華民族慈善事業的開化歷史，應該特別銘記與致謝！當前，新冠疫情反覆，人類正在經受重大挑戰！切望華夏兒女同舟共濟，學習先進，廣施大愛，為人類再做貢獻！」

典禮中，鳳凰衛視主持人田川、陳淑琬、饒祥以、黃橙子、姜聲揚，以及八大電視主持人石怡潔輪流介紹每位得獎人投身慈善的歷程，配合台上螢幕播出的8位得獎人專訪故事短片，彰顯他們為社會無私奉獻的精神。今屆頒獎典禮再度三地連線舉行，故專門為此設計了一個三地舞蹈員同步起舞的環節，在考驗專業舞者的協調能力和合拍度之餘，更精彩呈現三地同步的劃一、諧和絕倫的獨特節目，贏得現場持續的掌聲。

香港得獎人黃何淑英成立的庭恩兒童合唱團成員、有語言障礙的小朋友獻唱，以充滿童趣的美妙旋律，帶出表演嘉賓、男女高音歌唱家陳晨、鄺勵齡合唱的《Simple Gifts》 (中文譯名：簡單的禮物)讚美詩樂曲，以質樸悠揚的鄉村歌謠表達謝意。

愛心獎創辦人林添茂表示，「愛心獎創辦時，我就做了20年的規劃，由香港啓航、延伸到台灣、內地、全球華人地區，我們將按計劃：2025年第20屆起，全球不分國家、種族、宗教，共選愛心楷模，感恩大家的支持。」

過去16載，愛心獎以香港為基地，兩岸共選慈善楷模，用愛心、公益把兩岸四地及全球華人社會連結起來，共融發展。第17屆．2022愛心獎即將啓動，請大家鼓勵全球華裔慈善家踴躍報名參與甄選。

愛心獎最新資料請瀏覽官網：www.compassionaward.org，以及臉書、微信和微博。