全民造星IV︱Day表演失誤　許廷鏗直斥恨鐵不成鋼

昨晚（15日）播出的一集《全民造星IV》，由Dee組作導師，隊員包括Ariel、Kinki、Day、So Ching和馬欣，其中馬欣是唯一的B組，跟其他女仔不太熟落。Dee知道要做她們的導師時，劈頭第一句：「通常𡃁妹好寸喎！」但見到隊員時就認叻說：「你哋跟到我，係你福氣。」他聽完隊員的構思後有點疑惑，笑言：「可唔可以唔做？」但最後也沒有推倒重來，不想主宰成件事，希望隨着她們意向及尊重她們。表演項目是《黑天鵝》，許廷鏗看表演時，一度用拳頭拍枱及擰頭，表情一臉不滿。花姐表示表演比想像中好，初時擔心馬欣同其他人年紀有差距，認為Kinki已盡量有女人味。

梁祖堯覺得表演沒有一氣呵成感，每個人的態度不一致，直指Day表演失誤：「有時失誤避免唔到，你原因係乜？唔夠熟？定有小意外？」Day戰戰兢兢地解釋說：「本身唔太熟歌詞，雖然係我寫，但前兩日先有定案，同埋加咗揈手動作、件衫唔舒服。」許廷鏗直斥恨鐵不成鋼：「我好嬲，我諗緊嬲乜，係見到你哋各自做嘅嘢，同我預想有距離，Day你嘅理由唔係理由，係藉口。」但就讚看到馬欣做到唱歌表演者，及讚So Ching好努力，結果分數暫時最低分。Day被鬧後哭成淚人，Dee以自己30強止步來安慰Day說：「我都畀人Foul，我咪做咗明星！」

另一隊由Lokman做導師，隊員有超酸，榛綦、Ada仔、Val和WinWin，表演項目《正傳》，5人又唱又Rap，落力演出，獲全部評判一致讚好，獲最高分，許廷鏗大讚Val把聲有時尚感，Ada仔好Rap得，超酸手勢恰到好處等。花姐先讚後彈，覺得5個都做出水準：「但Val跳舞有啲尷尬，睇到有啲反眼；Ada眼前一亮，原來扮八婆、做到好得戚，表情唔做作，但我頂唔順Ada仔件蛇皮紋褸。」結果繼肥仔隊後，Lokman組亦成功進身決賽。