超受歡迎聖誕醜冷衫　連碧咸都着上身

有沒有想過節日來臨會怎樣打扮自己？如果想過一個搞怪的節日，可以試吓穿上帶有聖誕色彩的醜冷衫（Ugly Sweater）過節，這樣就會省卻扮靚的煩惱。其實歐美流行聖誕節前夕，即係12月的第3個星期五舉行全國「最醜聖誕冷衫日」，大家都會穿上一件既醜陋又搞笑的冷衫出街或參加Party，只要着得夠醜就會成爲全場焦點。而且大部分人工作時候需要穿正式服裝，醜冷衫節就有多一個理由讓打工一族忘記拘謹，選擇輕鬆搞笑的裝束。連早前碧咸都穿上印有「SPICEWORLD」字句的醜冷衫，這件衫還是他老婆Victoria當年所屬女團辣妹合唱團的周邊產品。

既然有醜冷衫這個節日傳統，那麼大家又知道何謂醜冷衫？需要有甚麽元素才算夠醜？首先，醜冷衫會有大面積的鮮艷顏色作爲底色，通常是紅、綠、藍。然後會加入聖誕老人、聖誕樹、雪橇、馴鹿、雪花等的聖誕刺綉。想像到似乎很災難，是平時絕對不會穿出街，只會永遠擺在櫃桶底的衫。但隨着節日愈來愈派對出現，醜冷衫也會忽然變得搶手。早前，微軟推出以經典遊戲《踩地雷》為圖案的醜冷衫，上架一陣就即刻賣斷市。冷衫上有1990的字樣代表《踩地雷》遊戲面世年份，還有視窗、Windows標記、雪花、聖誕樹等細節，滿滿復古情懷！