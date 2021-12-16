【咁勁冇人講】燈飾大王：香港聖誕燈飾　外國模仿不到

曾幾何時，香港人聖誕節最大節目，就是一起往尖東賞燈飾。但大家可知香港燈飾神話，原來都源出一位港產「燈飾大王」之手？在80年代初，尖東剛起步發展，發展商找來做過舞台燈光的黃劍山，拜託他想辦法「照亮」尖東。

黃劍山回想當初：「當時尖東只是一片黃泥地，人流不多，夜晚很暗很靜，故發展商想加些燈光，吸引更多人到尖東，可是當時新建大廈都是玻璃幕牆，我完全不知道怎弄燈飾，你總不能在玻璃上鑽孔吧？」後來他發現，原來燈泡撞在玻璃幕牆上，也只有燈泡會破，玻璃幕牆不會破，此後他就開始把燈飾都貼近玻璃幕牆上做，燈飾可更密集，圖案可更複雜。

香港燈飾 外國難仿

黃劍山邊做邊學，把香港燈飾從簡單的「十」字圖案，竟做到用幾萬顆燈泡，砌出6條海豚齊飛躍空中的大場面，華麗得震撼世界，他也深感自豪：「香港燈飾是香港的特產，有很多人想來模仿，但到今天也模仿不到；要做一條『燈龍』在大廈外牆，絕非那麼輕易，你要有技術，也要有方法，要考慮埋風速及天氣才能做到。」因為香港大廈建築結構，都是往高空發展，加上從前尖東有18座大樓，18座大樓都會做燈飾，故此可以又多又夠密集，他相信只要多些人響應，繼續用新科技做燈飾，將來香港燈一定能更燦爛，一樣可以有很多人來看。

享受過程 挑戰自己

最近在電影《梅艷芳》中，導演以CG重現了80年代尖東燈飾，勾起不少觀眾的昔日回憶，黃劍山很有感覺：「《梅艷芳》電影我也有看，當年尖東的燈飾，確實很璀璨，我看到電影中部分燈飾，也是自己當年做出來的，我也很是感動。回想當初做燈飾時，賞燈人潮才5萬人，直至後來超過120萬人來賞聖誕燈飾，在梳士巴利道的人流超過了5小時也不散，當時心想雖然幹得辛苦，但也很值得吧。」

黃劍山做燈飾，至今做了39年，歷盡香港燈飾轉變，從最原始的燈泡，到用LED燈泡，直至今天能播出影片的LED Dot（類似Video Wall），演變過程竟全靠邊做邊學：「燈飾怎做沒人教我，惟有自己學，直至現在Video Wall也是這樣做下去，為何呢？就是因為我喜歡做燈，我享受做燈的過程，所以我才不斷挑戰自己。」

美國．戴克高地

香港燈飾是美，但外國的聖誕燈飾，一樣各有情調，例如在美國布魯克林的戴克高地（Dykers Heights），當地燈飾賣點就是「住家Feel」節日氣氛，每年從12月中旬至新年除夕期間，這裏的「奇迹之路」就會萬家燈花，家家戶戶都張燈結綵，大擺聖誕燈飾，巨大的聖誕老人、童話木偶、旋轉木馬全都鋪天蓋地盡出，把這裏變成全國最有聖誕氣氛的景區！這一切源起於80年代，當地有某家人為記念剛過世母親，特別在家門外放置了40個天使燈飾，之後吸引了不少人來看，鄰近街坊更相繼加入燈飾「競賽」，逐漸把這裏變成著名聖誕景點。不過始終是私人地方，大家賞燈之餘，切勿莽闖民居或亂按門鈴，聖誕被人咒罵就不太好了。

英國．攝政街

英國有聖誕燈飾的名街有很多，但數最具代表性、最歷史悠久的，必定是倫敦知名購物熱點攝政街（Regent Street）莫屬。自1954年開始，倫敦首個聖誕燈飾活動便在攝政街展開，至今它的「大天使」燈飾已非常深入民心，現每年會使用超過30萬顆LED綵燈，構造出10多組天使形狀、繁星點點的魔幻燈飾，橫跨在攝政街的上空，並定時配合大明星在燈下的行人專用區，令這裏成為英國最有聖誕氣氛地方之一。

日本．六本木中城

日本每年聖誕，燈飾都鋪天蓋地，在東京六本木的中城（Midtown）聖誕節燈飾更是年年轉新款，今年焦點裝飾「雪花水晶球 」就在大片星光樹海中閃耀，它在燈光及音效配合下，流轉出春花盛開、夏日煙花、秋紅落葉、冬雪飄降的四季變化；此外還有色彩繽紛的聖誕樹和市集，甚至這裏有戶外溜冰場，冬日聖誕氣氛絕對不遜歐美。

立陶宛．大教堂廣場

歐美國家有聖誕氣氛，毫不為奇，最奇是全球最美聖誕樹，竟然是在前鐵幕地區小國立陶宛。在它首都維爾紐斯的大教堂廣場（Cathedral Square），本已是世界歷史遺產，近來更每年豎立起讚譽全球的聖誕樹，尤其是2020年近似「超現實」藝術作品的那棵，它的高科技圓錐體外觀，是由多片閃燈方塊砌成，但原來它「樹中有樹」，核心竟有棵傳統聖誕樹，樹內柔和燈光，跟樹外科幻燈光做出強烈反差，難怪它可以為當地帶來了最美聖誕樹城市美譽。