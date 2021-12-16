聖誕曲奇　分享美味同祝福

喜歡在家烘焙的朋友，於聖誕節可能會自家製用來送給朋友，無烹飪天分的話就要揀定精美小曲奇和大家分享。坊間出多款特別版的聖誕曲奇，除了美味，有些還可以作慈善用途，美味又有意義。

善心之選

支援社企

坊間有不同的社企，協助各類人士自能更新，亦能推出美味的產品。iBakery今年推出聖誕蜂蜜薑餅、集合6款不同口味的聖誕曲奇精選禮盒等系列外，還有新推出的「Hello How are You？聖誕禮物包」，內裏不單有聖誕造型蜂蜜薑餅和蜂蜜迷你薑餅，還有有機公平貿易伯爵心形茶包和鳳梨乾，配聖誕主題DIY貼紙和朱古力筆，好食好玩。另外是和速遞公司合作推出的「當 iBakery 遇上 S.F. Express」聖誕曲奇禮罐，內有蜂蜜薑餅人、榛子曲奇、腰果曲奇、雙重朱古力曲奇及全麥杏仁曲奇。由現時至12月17日，每售出一罐聖誕曲奇禮罐，速遞公司會捐出等值善款，以支持店舖發展，大家享用美食之餘，又可幫助他人，一舉兩得。

發揮創意

美味的曲奇，可以和藝術拉上關係。由現時至12月31日，尖沙咀意大利餐廳Da Filippo Trattoria和國際非牟利組織OneSky for all children及油畫兼水彩畫家合作，推出繪畫體驗曲奇禮盒，內除有原味杏仁、伯爵茶味及朱古力味的牛油曲奇外，還有畫家的畫作、實木畫架、繪畫體驗畫紙和木顏色套裝，邊吃邊發揮藝術創意，收益扣除成本後，會全數捐給OneSky，以幫助0至6歲弱勢兒童全面發展。

名廚出力

香港有很多名廚和甜品大廚，他們的出品自然有保證，本地社企Cookie Smiles和時裝零售店Joyce合作，請來12位名廚設計期間限定的薑餅人曲奇，於現時至12月23日推出「Gingerbread For Good」慈善義賣活動，曲奇選用楓蜜糖漿、香料、朱古力、椰子等不同食材打造，各有特色，總有一款合你心水，賣出的收益會捐給指定的慈善團體。

精緻美味

有機曲奇

消費者有時選擇食材時，都怕坊間的成品有不同的添加物，健康烘焙店The Cakery今年除了有純素和有機版本的聖誕蛋糕外，還有一系列造型精緻的有機曲奇，聖誕曲奇套裝包括有雪人、薑餅人、聖誕樹、聖誕老人和絲帶禮盒造型的曲奇。單項選購的有3D 雪人雪球曲奇、3D 聖誕樹雪球曲奇、3D 絲帶禮盒曲奇、2D 聖誕煙囪曲奇、2D薑餅曲奇和純素大薑餅人。

法式主題

在歐洲，聖誕節會有市集和溜冰場，讓大家盡情食買玩。法國品牌Paul Lafayet和法籍插畫家Marie Assenat合作，以冬日聖誕市集和冰場作設計靈感來打造禮盒。品牌推出多款聖誕系列，當中的聖誕曲奇禮盒，由法國師傅手製而成，不含防腐劑，有牛油曲奇、抹茶、燕麥葡萄、芝麻和玫瑰口味。另外還有可愛的聖誕馬卡龍水晶球等，讓各位來一個法式聖誕。

曲奇配啡

鬆化的曲奇和醇厚的咖啡一向是好配搭，本地品牌Pha7和素啡工場、Twinkie Cookies合作，推出聖誕曲奇冷萃咖啡套裝，內有拖肥布朗尼曲奇和紅寶石紅莓芝士蛋糕曲奇，還有「呢啲走甜、呢啲kill奶」玻璃瓶裝的冷萃咖啡，咖啡選用巴西咖啡豆製作，酸苦均衡、堅果味出眾，入口順滑，配香甜的曲奇，感覺剛好。

發光禮盒

英國馬莎Marks & Spencer（M&S）今個聖誕帶來奢華滋味，說的是亮燈曲曲奇禮盒「亮金色房屋造型蘇格蘭牛油香酥餅禮罐」，有金、銀、銅3種顏色，每盒設有小夜燈，盒內的蘇格蘭牛油曲奇有聖誕樹、禮物盒、聖誕屋等可愛造型，仲酥脆香酥，令人回味，好有英倫貴氣，食得又玩得又不失體面。此外，還有多款節日朱古力餅食，好似精選朱古力脆餅禮盒、精選瑞士牛奶朱古力脆餅等，作下午茶小食或派對小食皆帶來歡樂氣氛。

老字號新派出品

本地老字號餅店香港榮華於今個聖誕也趁熱鬧，推出聖誕曲奇禮盒、繽紛聖誕禮盒及聖誕心意之選3款限量節日禮盒。聖誕曲奇禮盒有16件印有聖誕樹圖案的香脆鬆化牛奶綠茶曲奇，而繽紛聖誕禮盒就包括芝士曲奇、牛奶蛋白曲奇及朱古力曲奇，至於聖誕心意之選則有土鳳梨酥 、伯爵茶曲奇及玄米茶曲奇，飛甩老土，以摩登造型登場，小朋友同年輕人都Like。

人氣貓咪可愛小點

素來搞作多多的美心，剛推出Sanrio Characters一口甜心酥禮盒及同 Hello Kitty一口杏仁酥禮盒，作為節日小食，送禮自然討得一眾粉絲歡心，自用搭配香茶咖啡亦一絕。一口甜心酥禮盒粉紅色六角禮罐上印有多款經典角色包括Pochacco、Kuromi、Little Twin Stars、Hello Kitty、Cinnamoroll和My Melody，入面有4包共16件雙重烘焗的一口酥；至於一口杏仁酥禮盒則用上喜氣洋洋的紅色六角禮罐，上面印有不同造型的Hello Kitty，內附12件一口杏仁酥。192層鬆脆酥皮上布滿香脆杏仁片，口感超豐富，獨立包裝更方便分享。即日起至2022年1月3日更有優惠推廣，以優惠價選購一套兩款添呢！