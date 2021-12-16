靈敢侶情：他就是我的家

快要搬家，昨晚開始執拾，不消兩小時便完成，連衣服才4個紅白藍袋。

朋友聽到「只有」4袋，大叫「很厲害！」問我怎麼可能這麼少，其實早在十年前，因為聽到兩句說話，我開始不買雜物、將無用的都丟棄。

「把少用到的放進箱子，兩年沒開封可丟棄。」簡單兩句話，一言驚醒，立即照着辦，於是陸陸續續掉了很多衣服、帽子、鞋、家居飾物、書、家具⋯⋯九百平方尺的家，闊落得可以跑圈，人也輕鬆了不少。

今次搬家，4袋仍嫌多，望着兩袋照片、和廿多本已廿多歲的絕版書，很想全部掉去，雖然，照片有自己的樣子，但我記性太好，回憶全在心中，對上一次拿照片來看，已經是六、七年前，留來又有何用？隨身物而已。

準備掉，翻開照片，這一疊是旅行照，我多久沒去玩了？另一疊是結婚照，這新娘真醜得可憐。盒底，是中學照片，照片上的同學，100%沒聯絡，當年的友誼永固，今天誰還記得？又找到一疊，是幼兒的自己，臉蛋圓圓、眼睛大大、頭髮濃密得頭皮都不夠放，還要天生曲髮，好好笑。

看完，萬般帶不走，一切在心中，正想丟棄之際，另一半即時阻止，說：「照片總會有用。」（有甚麼用？）「誰會想到你今天減了幾十磅，不時拿胖照出來讓人看？」（留幾張吧？）「你真的不想拿，放進迷你倉。」

他很少阻止我做事，既然他鮮有地反對，就留着吧，說不定，我會在下一個六年拿出來看。

終於，一個住了15年的單位，兩個人，剩4袋，我牽着他的手，心想：身邊有一個人，已經擁有全世界，他去哪，我家就在哪。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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