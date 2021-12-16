《雪滴花》周六首播　Jisoo拍劇嗌緊張：多得丁海寅帶領我

韓國女團BLACK PINK成員Jisoo與男星丁海寅合演的JTBC劇集《雪滴花》將於本周六（18日）啟播，兩人今午與導演趙賢卓現身發布會。

劇集以1987年的首爾為背景，講述有一天突然闖進女子大學宿舍的名門大學生林秀浩（丁海寅飾）與冒着被監視的危機藏匿並治療他的大學生殷英路（Jisoo飾）之間的愛情故事，但早於今年初便有網民質疑劇集有貶低韓國民主主義和擁戴獨裁政權之嫌，要求停止製作劇集，導演趙賢卓在發布會上指他是於2008年看了脫北者的手記後獲到靈感，而《雪》劇的故事雖然是以1987年的首爾做背景，但人物和其他設定都是虛構，而故事是集中在青春男女的愛情故事，強調劇集與歷史無關。

Jisoo坦言因為是首次拍劇，所以感到很緊張，但因為大家都很照顧她，令她可以愉快地完成拍攝：「因為我沒有經驗，不知道出來的效果會是怎樣，有很多不足的地方，丁海寅一直帶領着我，令我可以更投入其中。」而丁海寅就大讚Jisoo有天分：「每次拍攝我都覺得很驚喜，演技是需要和對方配合才能完成的，她很關心我，聽了導演的指示後亦馬上理解和表現出來，這是很不容易的。」