巨芒Notebook聖誕猛片有睇頭

聖誕及新年假期將至，各大OTT（Over The Top）串流影音平台都有新劇新電影上架，睇時想有靚聲靚畫，一部大尺寸影音Notebook絕不可少！ASUS新出的ProArt Studiobook Pro 16 OLED是其中之一，坐擁16吋4K OLED HDR 16:10防反光巨芒、Harman Kardon認證喇叭及多功能旋鈕ASUS Dial，無論播片打機都勁有「睇」頭！

超廣色域 色準極高

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED的屏幕除咗夠大，還提供400nits亮度及100% DCI-P3超廣色域，出廠已預先校準至Delta-E<2的色彩準確度，保證忠實還原電影色彩。通過VESA DisplayHDR True Black認證的它還能呈現最純粹的黑色，同時符合德國萊因TÜV Rheinland及SGS護眼要求，減少有害藍光排放達70%，長時間煲劇雙眼都無咁疲勞！喇叭方面，搭載ESS SABRE DAC音效晶片，支援多聲道DTS及Hi-Res Audio高清音訊，帶來劇院級環繞音效。

專業繪圖 高效寧靜

作為影帝級Notebook，此機的硬件亦相當強勁，最高搭載AMD Ryzen 5000系列或Intel Xeon工作站處理器，專業級3D繪圖能力則來自最高NVIDIA RTX A5000顯示卡，莫說用來打機，就連3D繪圖建模都應付自如。至於ASUS Dial則是一個位於鍵盤左方的圓形旋扭，平常用來調校亮度及音量，也可配合Adobe的創意程式自訂功能。此機另一賣點是內置ASUS IceCool Pro散熱系統，有助增加16%散熱氣流，配合WhisperMode 2.0人工智能控噪技術，令電腦高效能的同時保持靜音。