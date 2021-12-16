叱咤最喜愛歌曲︱MIRROR被Out！張敬軒姜濤繼續鬥

將於明年1月1日假亞洲國際博覽館舉行的《叱咤樂壇頒獎禮》，繼昨日（15日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強名單後，今日（16日）再揭曉最新7強走勢，包括有歌手張敬軒《俏郎君》、張天賦（MC）《記憶棉》、組合C AllStar《留下來的人》以及男團MIRROR成員姜濤《Dear My Friend,》、陳卓賢《DWBF》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、Anson Lo （盧瀚霆）《Megahit》、而今次Foul走的是男團MIRROR的《BOSS》！

雖然MIRROR的歌被Out，但單計Solo成員成績，仍然穩占總曲目半數、繼續「咬住」張敬軒、張天賦及C AllStar唔放，走勢相當凌厲！

而事後竟然發生「花生事」，網上瘋傳一張疑似電台專頁自己轉載截圖，並留言︰「配票失敗，𠝹死左（咗）成隊。」暗示MIRROR團歌出局，但截圖火速被刪除，未知內容是否屬實。未幾，電台急忙於社文平台發出嚴正聲明：「就網上流傳關於由本台發布之貼文，實屬失實內容。同時，本台亦已跟社交平台官方團隊處理所有失實發布，並會繼續密切留意相關個案。」