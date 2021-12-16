【營事檔案】酸辣蟹柳青瓜蕎麥麵　改良辣味好健康

蕎麥麵除了冷吃配醬油汁，或者熱吃配柴魚湯底，再配上葱花、天婦羅、生雞蛋或蘿蔔泥等不同配料之外，都可以調上一個酸辣的醬汁換一換風味。一般酸辣拌麵都會用上辣椒油，但只要改選用辣椒粉及花椒粉，加上豉油及陳醋，風味不減而且相對健康。

蕎麥麵是高纖麵食

日本麵食中最廣為人知及食用的除了烏冬就可算是蕎麥麵了。蕎麥屬於全穀類食物，含豐富的碳水化合物、膳食纖維、維他命B、維他命E以及少量蛋白質。一般全穀類食物口感都會比較粗糙，但蕎麥麵沒有太粗糙的口感，會比較容易接受。蕎麥不但有乾麵，還有蕎麥米更可以煮成蕎麥飯。

蟹柳並不能取替肉類

蟹柳主要成分是由魚肉及麵粉製成的，再加上調味料及色素就可以製成蟹柳，所以蟹柳是不含蟹肉成分的。蟹柳脂肪低，熱量也不高，在一眾加工食物例如午餐肉、香腸等中是比較好的選擇；但蟹柳本身的營養價值並不高，所含的蛋白質以及微量營養素亦不及新鮮肉類優質，因此是不能完全取代肉類。

【酸辣蟹柳青瓜蕎麥麵】

材料：

蕎麥麵 100克

蟹柳 4條

青瓜 半根

蒜蓉 1茶匙

辣椒粉 1茶匙

花椒粉 1茶匙

調味料：

豉油 2湯匙

陳醋 2湯匙

做法：

1.蕎麥麵灼熟，隔水備用。

2.蟹柳撕成細絲、青瓜切絲備用。

3.將辣椒粉、蒜蓉、花椒粉、豉油、陳醋拌勻成醬料備用。

4.在大碗中加入蟹柳、青瓜、蕎麥麵及醬料拌勻即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。