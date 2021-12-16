自稱懷孕︱《造星III》CoCo疑做小三向已婚男索分手費20萬

無綫節目《東張西望》日前播出一位名叫CoCo的模特兒戀上已婚男L先生的故事，指2人在一個商會中邂逅，指女方向L先生表示：「我知你結咗婚，我唔介意，只係想有種拍拖嘅感覺」。而男方L先生因一時糊塗便走在一起。事後，L先生與她拍拖4、5個月之後有感對太太內疚，故去年9月向CoCo提出分手，惟對方卻表示已懷孕。而節目中播出CoCo的錄音聲帶：「我冇嘢輸，我要錢，救唔到舖頭我就要另一樣嘢，你畀個交代我！」、「我今日一定要錢，我要錢，係你選擇用錢解決，唔用錢解決可以，你即刻離婚！」有網友指節目中的CoCo，與曾參與《全民造星III》的袁晴晴（CoCo）十分相似。在節目播出後，袁晴晴在個人社交平台發文表示：「今天才知道，原來人無恥，真的便無敵。公道自在人心。事實真相在我手。」

昨日（15日）節目再揭露該位CoCo的威脅過程，L先生直言：「佢扮晒溫柔，嗰刻我好驚，所以向人借咗15萬，當日係面交畀佢細佬。」不過，他指CoCo突然加碼稱總數要20萬，L先生選擇了就範。L先生又指CoCo收到款項後再向他的太太埋手，包括寄驗孕棒、超聲波圖片到太太工作地方，又在太太任職的公司社交平台惡意留言，前後作出騷擾近兩個月。L先生承認有發生肉體關係，但均有做足安全措施。

今日，袁晴晴在社交平台上載疑似與L先生的電話對話的片段，並發文指有人癲倒是非黑白，稍後會公開真相。