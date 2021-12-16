全靠關楓馨　關禮傑難得成家總動員上節目

由李思捷主持無綫遊戲節目《思家大戰》，並將於本周日晚（19日）播出第15集。是集參與遊戲的嘉賓有關禮傑率領的「關人車氏」隊及薛家燕率領的「流行經典」隊。「關人車氏」隊成員有關禮傑、關夫人、大女Fabi（關楓馨）、細女番薯卡（關楓盈），及關禮傑視之如家人一樣的車婉婉！熱愛K-pop的番薯卡雖然外表感覺搖滾，但全程表現卻超怕醜兼斯文，強勁「反差萌」相當搶鏡。關禮傑又笑指全靠大女Fabi「逼拍」，才能全家齊齊上節目：「我哋睇個節目覺得好玩，我個大女就叫我快啲搵思捷，所以係Fabi說服我，我再說服太太同細女。」

至於「流行經典」隊成員則有薛家燕、湯寶如、胡諾言、鄭俊弘及譚嘉儀。思捷8年前於無綫綜藝節目《玩嘢王》曾整蠱薛家燕媽媽，不但讓對方吃下大量難食到不堪的「偽法國菜」，假扮法國名廚的思捷更在家燕姐面前大發爛渣，嚇到家燕姐面青青心驚驚。至今猶有餘悸的薛家燕，笑指初初思捷叫自己上《思家大戰》時，有懷疑過對方是否又想整蠱她：「你話請我架嘛，我等咗兩個月，你都只係話請我，節目出咗街都硬係冇請我，我都諗住你係整蠱我嘅！」十分搞笑！家燕姐介紹隊友時，爆響口指譚嘉儀多人追，嚇到嘉儀即時澄清；另新婚的鄭俊弘雖獲思捷送上利是，但同時亦遭「贈」了一句：「雖然你冇請我飲，我都送番份禮畀你」。